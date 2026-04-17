Bien por ellos

El básquetbol salteño tiene Colegio de Jueces

Son los pasos que se van dando a nivel de la Liga Salteña de Básquetbol. En la antesala de la acción en divisiones juveniles, mientras que en esta semana se concretó el acuerdo económico con quienes controlarán los partidos. A su vez en la jornada de la víspera, el anuncio respecto a la composición del nuevo Colegio de Jueces, integrado por Francisco Moreira, Julián Rodríguez y Fabrizio Pigurina. La nota gráfica derivada a EL PUEBLO, desde la Liga Salteña de Básquetbol que preside Marcelo Oliva Espasandín.

Presunto doping en ciclismo: ¿En qué anduvieron estos muchachos?

La Federación Ciclista Uruguaya dio a conocer la constatación de tres nuevos resultados analíticos adversos en controles antidopaje que vuelven a sacudir el deporte del pedal en nuestro país. La comunicación comienza diciendo: “se informa un resultado analítico adverso en controles antidopaje correspondientes a los deportistas Diego Andrés Jamen, Santiago Gabriel Pérez y Roderyck Asconeguy”. “En consecuencia, se han aplicado las suspensiones provisionales correspondientes en los sistemas federativos Ride+ y UCI DataRide hasta nueva notificación del organismo. En caso de registrarse nuevos casos de similares características, estos serán comunicados oportunamente a través del boletín oficial”, termina explicando la FCU.

Super Senior: Que se venga la segunda

Para la Liga de Fútbol Súper Sénior, será la del domingo, la segunda fecha de la primera rueda. Desde EL PUEBLO, una manera de pasar revista a los partidos, canchas y árbitros centrales en cada caso. Esta vez El Tanque en condición de libre.

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Para los que se acuerdan de él

Desde las redes sociales, la información llegó. Es del caso transcribirla. » Dolor en el ambiente deportivo de la región: a los 70 años despedimos a Hugo Nelson Lacava Schell. Nació en Uruguay, departamento de Colonia, se nacionalizó argentino y se formó en las inferiores de Boca Juniors, donde debutó en 1974. Gloria Xeneize: Fue parte del histórico ciclo del «Toto» Lorenzo, consagrándose bicampeón en 1976 (Metropolitano y Nacional). Un volante habilidoso que pasó por clubes como Temperley (donde es ídolo y logró el ascenso en el 82), Quilmes, Lanús y Chaco For Ever. Tras colgar los botines, se radicó en Resistencia. Terminó siendo reconocido periodista deportivo, locutor radial y conductor de TV»

Los veteranos del fútbol, es posible que rescaten de la memoria a este uruguayo que alistó en Boca. Recién en 1981 apareció otro en la entidad xeneize: Ariel José Krasousky. De los claves en el equipo de ese año, con la dirección técnica de Silvio Marzolini y la mágica influencia de Diego Maradona.

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