Bielsa sigue a Caballero, Azambuya y Dos Santos

Mateo Caballero, Nicolás Azambuya y Agustín Dos Santos bajo la lupa de Marcelo Bielsa rumbo al Mundial 2026.

La presencia de tres futbolistas salteños en la órbita de la selección uruguaya vuelve a poner en lo más alto el potencial del interior. Agustín Dos Santos, Mateo Caballero y Nicolás Azambulla han sido convocados por Marcelo Bielsa para integrar el equipo sparring que trabajará en el Complejo Celeste en la recta final de preparación rumbo al Mundial.

No se trata de una citación más: estar bajo la mirada de Bielsa, a poco más de 40 días de la gran cita, significa ingresar en un proceso de evaluación directa, donde cada entrenamiento puede abrir una puerta. Los tres llegan en un gran presente, siendo determinantes en sus respectivos clubes. Caballero se ha afirmado en Defensor Sporting con actuaciones de peso, mientras que Azambulla se ha transformado en una de las figuras de Danubio. Por su parte, Dos Santos atraviesa un momento sólido en Nacional, con participación tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

Esta convocatoria no solo premia el rendimiento, sino también la regularidad y la proyección. Los tres representan una camada que empuja desde atrás y que ya pide pista en la selección mayor. Ser parte del grupo de trabajo previo al Mundial no garantiza un lugar en la lista definitiva, pero sí los posiciona en un escalón privilegiado, donde el cuerpo técnico puede observarlos de cerca y medirlos en un contexto de máxima exigencia.

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Para Salto, es una noticia que enorgullece y confirma una vez más su tradición como semillero de talentos. Y para ellos, una oportunidad única: mostrarse, competir y soñar con meterse en la nómina que representará a Uruguay en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Trabajarán en 3 etapas y seguramente 11 de ellos viajen a la Copa del Mundo.

La lista;

Paulo Da Costa (Peñarol)

Felipe Ortiz (Dep. Maldonado)

Brian Barboza (Peñarol)

Pablo Cardozo (Danubio)

Mateo Caballero (Defensor)

Benjamin García (Torque)

Ignacio Fernández (Boston River)

Román Clematte (Nacional)

Rodrigo Alvez (Peñarol)

Yuri Oyarzo (Racing)

Federico Bais (Nacional)

Julio Daguer (Peñarol)

Tomas Shaw (MC Torque)

Luciano González (Nacional)

Pablo Alcoba (Albion)

Agustín Dos Santos (Nacional)

Germán Barbas (Peñarol)

Alan Torterolo (Defensor)

Rodrigo Martinez (Nacional)

Alexander Velázquez (Danubio)

Nicolás Azambuja (Danubio)

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