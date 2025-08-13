back to top
Biblioteca Felisa Lisasola incorpora obra de escritora salteña

Diario EL PUEBLO digital
La obra de Carla Bianco Pereyra, ilustrada por su hija, ya está disponible en la sección infantil del principal centro bibliográfico de Salto.

La Biblioteca Felisa Lisasola recibió la donación de un ejemplar de La Historia de Sau, obra de la escritora y psicóloga salteña Carla Bianco Pereyra, actualmente radicada en Maldonado. Durante su reciente visita a Salto, la autora hizo entrega del libro al coordinador de Cultura, Pablo Bonet.

La obra invita a “pensar hablando y a hacer sintiendo”, con un relato que promueve el diálogo, la reflexión y el respeto por el entorno, desde la propia piel hasta la Tierra que habitamos. “Ni pequeños ni grandes, cada uno en su estatura, cada uno en el trabajo de vivir, que es aprender”, expresó Bianco.

Aunque está dirigido principalmente a niños, el libro puede ser disfrutado por toda la familia. Las ilustraciones fueron realizadas por Valentina Quinteros Bianco, hija de la autora.

Desde esta semana, La Historia de Sau se encuentra disponible en la sección infantil de la biblioteca, ampliando las opciones de lectura para los visitantes. Bonet destacó que esta incorporación “enriquece y diversifica” la propuesta del principal centro bibliográfico de Salto.

