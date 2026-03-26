Bertsch, Correa & San Román destacan 1.000 vacunos en Pantalla Uruguay

La firma Bertsch, Correa y San Román nuevamente participa de Pantalla Uruguay, consorcio que rematará los días 25 y 26 de marzo, presentando una destacada y voluminosa oferta del norte del país.

En diálogo con Carlos Martín Correa, director de la firma, se subrayó la magnitud del evento y la confianza que el mercado mantiene en el sistema de ventas por pantalla.

“Los compradores saben que los informes son muy confiables y eso genera mucha seguridad al momento de operar”, señaló Correa, destacando que la firma viene logrando colocaciones totales en sus consignaciones.

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🐄 Oferta de gran volumen y calidad

Bertsch, Correa y San Román pondrá en pista 1.000 vacunos, con una oferta variada que abarca 660 terneros y terneras; 130 vaquillonas; 80 novillos; 80 vientres preñados y 50 vacas de invernada.

Se trata de ganados de excelente origen, muy buenos informes y destacada calidad racial, provenientes de establecimientos reconocidos del norte del país. Entre las principales consignaciones se destacan: en Quebracho, Paysandú, de Estancia El Vivero, 80 vientres preñados y 50 vacas de invernada; en Salto, en Biassini, de Estancia Los Talas, 120 terneros y terneras, además de 80 vaquillonas sin servicio; en Itapebí Chico, de Marcela Robaina, consigna 80 novillos de calidad sobresaliente, con muy buena estructura y aptitud para el engorde; y en Arapey, de Helena Lagaxio, un destacado lotazo de terneros Hereford. Todos suman excelentes lotes de terneros y terneras en Artigas, Salto y Tacuarembó.

Todos los ganados cuentan con seguro por 45 días del Banco de Seguros del Estado, una herramienta que brinda respaldo y tranquilidad a los compradores. El remate se realizará con 90 días de plazo y opciones de financiación a través del Banco Itaú, lo que facilita la operativa comercial. Correa destacó que estas herramientas financieras son claves para dinamizar el mercado.

📈 Mercado firme y buenas perspectivas

El director de la firma señaló que el mercado de reposición muestra señales de estabilidad, con demanda en varias categorías.

“Hoy hay pasto y eso respalda las decisiones de compra. El productor sabe que el panorama hacia adelante es bueno”, afirmó.

Indicó además que existe interés sostenido en terneros en plena zafra, novillos formados y vacas de invernada. Incluso destacó que se vienen concretando ventas particulares y que hay pedidos que no siempre pueden cubrirse por falta de oferta.

Correa agregó que el rubro ovino mantiene dinamismo, con interés de la industria y negocios que se continúan concretando tanto en lana como en ganado en pie.

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