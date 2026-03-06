Bernasconi será un nuevo polo deportivo con obras y canchas nuevas

El estadio Arnoldo Bernasconi será transformado en un polideportivo con mejoras en básquetbol, cancha de baby fútbol, fútbol playa e infraestructura deportiva para Salto.





El Bernasconi y las obras que se vendrán

La zona del estadio Estadio Arnoldo Bernasconi se encamina a vivir una transformación importante. El proyecto apunta a convertir ese sector en un verdadero polideportivo, generando un espacio moderno y multifuncional que pueda albergar distintas disciplinas y actividades deportivas.

Uno de los puntos centrales será la modernización del propio estadio, que continuará siendo un escenario relevante para el básquetbol, pero con mejoras que permitirán ampliar su uso. A esto se sumará la creación de nuevos espacios deportivos alrededor del complejo, lo que ampliará notablemente las posibilidades para clubes, deportistas y vecinos de la zona.

- espacio publicitario -

El fútbol infantil será beneficiado

Entre las iniciativas más destacadas aparece la construcción de una cancha de fútbol infantil en condiciones adecuadas para competencias nacionales. Este aspecto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que actualmente la cancha perteneciente a la Liga Salteña de Baby Fútbol presenta un estado muy por debajo de lo que hoy ofrecen muchos escenarios deportivos de la región. La idea es que el nuevo espacio esté a la altura de los torneos y eventos que puedan llegar a disputarse allí.

Fútbol playa; canchas iluminadas

El proyecto también contempla la creación de canchas de fútbol playa, para lo cual se trasladará arena al lugar. Esto permitirá no solo la práctica de esta disciplina, sino también la posibilidad de realizar actividades vinculadas a la preparación física y pretemporadas de equipos de fútbol, aprovechando un entorno especialmente acondicionado.

Para los habitantes de esa zona de la ciudad el impacto será significativo, ya que no solo se mejorará la infraestructura existente, sino que se generará un punto de encuentro deportivo y recreativo con múltiples alternativas.

Con estas obras, Salto dará un paso importante en infraestructura deportiva:

el básquetbol contará con un escenario renovado,

el fútbol salteño tendrá nuevos espacios para entrenamientos y actividades,

y el baby fútbol podrá disponer de un campo acorde a las exigencias actuales.

En definitiva, el Bernasconi apunta a convertirse en un polo de desarrollo deportivo, ampliando oportunidades para distintas disciplinas y fortaleciendo el crecimiento del deporte en la ciudad.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/t3r5