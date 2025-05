Bentín, el de la muralla roja «Volví a ser yo»

—Se te ve bien. De dos áreas. Pero con el valor que supone la aptitud física.

«Hay un poco o mucho de eso, sobre todo porque la lesión es pasado y la continuidad para entrenar, para jugar, para sentirme uno más, termina ayudando al logro de esa imagen que uno quiere. No es fácil ser parte de un plantel como este de Universitario. Hay que estar preparado. En la mente y en el físico».

—Sobre todo, cuando se habla de intensidad en la acción…

«Por eso ganamos los dos partidos y por eso la punta a favor de nosotros. Pero sin pensar que ganamos algo importante, porque todavía no ganamos. Aunque este es el camino».

—El camino, que se va construyendo.

«Y claro. Con la imagen que Universitario va dejando como equipo y esa buena costumbre de ganar que no ha perdido. La costumbre se sostiene, por eso de la continuidad en el rendimiento».

—Lo tuyo es parte de la respuesta. No se podría afirmar lo contrario. Te afirmás otra vez, de repente ahí está el secreto.

«Si tengo que sintetizar digo que volví a ser yo. Como en el 2019 cuando llegué a Salto. Son esos momentos a favor que no se olvidan, porque se gana una valoración».

—En Ferro Carril, en Universitario, en la selección. Eso de ser campeón…

«Claro, si uno mira hacia atrás, siente que nada ha sido en vano».

—La eficacia puntual en vos. De los que se presume, intacto en la influencia.

«Mucho tiene que ver la prolongación de un campeonato a otro. Cuando terminó el Salteño del año pasado, me integré a la selección de Bella Unión para jugar en el Litoral. O sea que en mi caso, no hubo tregua. Cuando Universitario arranca la pretemporada, yo venía en movimiento. Por eso recalco lo de la continuidad y que juega a favor de lo que uno puede aportar».

Franco Matías Bentín, es el de Bella Unión.

El bien campeón. El de la certeza. El que defiende y el que amenaza arriba.

El que es capaz de convertirse en solidario auxilio o el que se suma a Junior Rodríguez, para que la sociedad desnivele en el segundo piso de la defensa rival.

Universitario, es el de la punta. Nacional, el que espera en casa.

Es el partido que se viene. Sin tanto margen para el misterio de ocasión.

¿O no hay que vencer acaso? En lo posible, sí: vencer, acaso…

—ELEAZAR JOSÉ SILVA—

«A la necesidad la tienen ellos»

«Venimos hablando todos los días del partido del domingo. Nos pasa en Universitario y en Nacional, apuntarán al mismo fin. Está para ser un partido especial, distinto».

—Sucede que la trascendencia no se oculta.

«Si uno mira la tabla, se encuentra con la importancia que tiene. Yo digo que Universitario llega bien y sobre todo, sabiendo que ganar en una primera serie como esta, es lo que cuenta».

—Llegar en condición de punteros, es un beneficio en sí mismo…

«Lo es. El beneficio desde los números, es nuestro. Pero el hecho también es anímico, porque son dos partidos ganados y esto de estar solos arriba, no deja de ser un envión».

—La imaginación también cuenta, por ese partido que vendrá.

«Yo imagino un partido abierto, con propuestas. Ellos tienen jugadores con desequilibrio y hablo desde lo individual. De algo que no tengo dudas: a la necesidad la tienen ellos».

—¿Definitivamente así?

«Por una cuestión matemática. Si nosotros ganamos, les sacamos seis puntos».

—¿Para ustedes qué significa ganar?

«Entrar a la segunda rueda con luz, sin tanto apremio. En esos últimos tres partidos podemos manejarnos con otra soltura. No hay que olvidar que tenemos dos partidos de visitante».

—Un empate para Universitario no es mal negocio.

«Es cierto: no es mal negocio».

—¿Por qué Universitario debería creer en Universitario?

«Porque tenemos una ideología de fútbol plasmada. Y eso también es verdad».

El domingo del sueño pendiente

El sueño de la respuesta. No es para menos. Soñar tres puntos e ir escalando para que los fines lleguen. Los 6 puntos de Universitario y los 3 de Nacional.

Es el cierre de la primera rueda en la serie «A» de la Divisional «A» de la Copa del Interior. En el 2023 fue la última victoria de Nacional frente a Universitario: el 1 a 0 con gol de Matías Morales.

En la temporada pasada, Universitario ganó los 6 puntos de los 6 disputados: 2 a 1 en el juego inicial, con goles de Valentín Fornaroli y Alexander Píriz, anotando Bruno Basualdo para Nacional. Después, Universitario fue letal con el 3 a 0, con dos goles de Junior Rodríguez y el restante de Valentín Fornaroli.

El domingo se ven las caras en campo de juego tricolor. Nacional, por primera vez de local. Universitario, por primera vez de visitante. A la hora 16 es la cita. Vital. Innegociable.

Fronteras abiertas. Hay que tomar por asalto la guarida rival.

Cuestión de estrategia. Y de sueños también.