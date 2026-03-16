Belén celebró 225 años con acto encabezado por Albisu

Autoridades departamentales y vecinos participaron del acto por los 225 años de Pueblo Belén, destacando su historia, resiliencia y compromiso con el desarrollo.

Belén celebró 225 años de historia con autoridades y vecinos

El pasado sábado 14 de marzo se llevó a cabo el acto protocolar con motivo del 225º aniversario de Pueblo Belén, una instancia que se desarrolló luego de la finalización del tradicional desfile gaucho, una de las expresiones culturales más representativas de esta jornada de celebración.

La actividad fue encabezada por el intendente de Salto, Carlos Albisu, y el alcalde de Belén, Luis Zuliani, y contó con la participación de autoridades departamentales, representantes de instituciones locales y vecinos de la zona.

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Un pueblo marcado por la historia y el esfuerzo

Durante su intervención, el alcalde Luis Zuliani destacó la historia y la fortaleza de los habitantes de Belén. Señaló que la localidad ha atravesado diversas dificultades a lo largo del tiempo, pero que siempre ha logrado salir adelante gracias al esfuerzo y la resiliencia de su gente.

En ese sentido, convocó a recordar a quienes fueron parte fundamental de la historia del pueblo y contribuyeron a construir su identidad en distintos ámbitos, como la cultura y el deporte.

Asimismo, el alcalde llamó a renovar el compromiso de seguir trabajando de forma conjunta por el desarrollo de la localidad, con el objetivo de que Belén continúe creciendo y generando oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollarse sin tener que abandonar su lugar de origen.

Memoria histórica e identidad

Por su parte, la directora de la Escuela Nº 74, maestra Priscila Erburo, resaltó la relevancia histórica de Belén y de su región. Recordó que el lugar tuvo un papel importante como refugio y punto estratégico para los patriotas en momentos clave de la historia nacional.

También hizo referencia a algunos de los desafíos que marcaron el devenir de la localidad, como los incendios ocurridos poco tiempo después de su fundación y la posterior reubicación del pueblo debido a la construcción de la represa de Salto Grande, cuyo embalse inundó el emplazamiento original.

Según señaló Erburo, estos hechos dejaron una profunda huella en la memoria colectiva, pero al mismo tiempo reforzaron la identidad de Belén como un pueblo resiliente.

Compromiso con el desarrollo de la localidad

Finalmente, el intendente Carlos Albisu destacó la importancia histórica del lugar y recordó que en Pueblo Belén se produjo uno de los primeros gritos de libertad del país.

El jefe comunal reafirmó además el compromiso de continuar trabajando junto a los vecinos y las autoridades locales para impulsar el desarrollo de la localidad.

Albisu también valoró el trabajo del alcalde Zuliani y el espíritu activo de la comunidad, subrayando que el trabajo conjunto, más allá de las diferencias políticas, resulta fundamental para avanzar en el crecimiento del departamento y de cada una de sus localidades.

El acto culminó con un mensaje de celebración y reconocimiento a los primeros pobladores y a todas las generaciones que, a lo largo de 225 años, han contribuido a construir la historia y la identidad de Pueblo Belén.

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