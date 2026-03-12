Belén celebra 225 años con actos, náutica y festival

Belén conmemorará su 225º aniversario este sábado 14 de marzo con acto protocolar, actividades náuticas, misa y un festival artístico gratuito.

Belén se prepara para celebrar el próximo sábado 14 de marzo su 225º aniversario de fundación, una fecha de fuerte valor histórico y social para el departamento de Salto. Para la ocasión, el Municipio de Belén, con apoyo del Gobierno de Salto, organizó una amplia agenda de actividades que se extenderá durante toda la jornada.

La programación comenzará a las 09:30 con el acto protocolar central, que incluirá el tradicional desfile de caballería gaucha, uno de los momentos más representativos de la celebración.

Ya en horas de la tarde, las propuestas se trasladarán a la zona costera. Entre las 14:00 y las 18:00 se desarrollarán distintas actividades náuticas, entre ellas paseos en lancha, kayak y tablas de SUP. Estas instancias contarán con el respaldo y la supervisión de la Mesa Interinstitucional de Prevención del Ahogamiento, con el objetivo de brindar seguridad a las familias que participen.

Más tarde, a las 19:00, tendrá lugar la celebración de la Santa Misa en la Capilla de Belén, en un espacio de encuentro y recogimiento para la comunidad.

El cierre de los festejos será desde las 21:00 en el parque Gabinito, donde se llevará adelante un festival artístico con entrada gratuita. La grilla estará integrada por Sonora Palacio, El Súper Hobby, Ale Santos, Soy Tu Sol, Puro Movimiento DJ, Herederos, Sin Fronteras, Selena Carballo y A Rienda Suelta.

Desde el Gobierno de Salto se invitó a toda la población del departamento a acompañar a los vecinos de Belén en esta nueva conmemoración, en una jornada que busca reforzar la identidad local y el impulso a la descentralización cultural en municipios y localidades del interior.

