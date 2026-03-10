Bautista Medina – Salto Sub 18

«Lo logramos gracias a este gran plantel»

Después de los festejos del domingo por la tarde, en la previa del partido que iban a disputar las selecciones mayores de Salto y Paysandú, la selección juvenil dirigida por Wilson Cardozo pudo celebrar la obtención del título. No fue sencillo, porque Paysandú fue quien abrió el marcador y puso en aprietos al equipo salteño.

Sin embargo, con algunas variantes desde el banco y una reacción colectiva importante, Salto logró dar vuelta el resultado y encaminar el partido hacia la consagración.

Durante el primer tiempo y buena parte del segundo estuvo en cancha Bautista Medina, un jugador que marca diferencias principalmente cuando encara por la punta izquierda o cuando realiza la diagonal hacia el área rival. Tiene características técnicas y una habilidad que lo distinguen, cualidades que lo convierten en un futbolista diferente a muchos delanteros del medio.

En esta selección no actúa como el clásico número nueve, sino que se recuesta sobre el sector izquierdo para generar peligro sobre el arco rival. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para encarar lo transformaron, para nosotros, en una de las principales figuras que tuvo Salto en la jornada del domingo.

En el diálogo mano a mano dejó en claro que el primer objetivo ya está cumplido. Pero el grupo no se conforma. Ahora la mira está puesta en la Copa Nacional, una meta que el plantel tiene en mente desde el comienzo del trabajo con la selección.

Salto ya se encuentra entre los ocho mejores del país y buscará dar un paso más para meterse en las semifinales del certamen. El próximo desafío será como visitante frente a Cerro Largo, en el Parque Ubilla, ante el conjunto arachán que también llega tras consagrarse campeón en su región.

En definitiva, Salto se medirá ante otro campeón: un verdadero duelo de campeones el próximo fin de semana en tierras arachanas.

Bautista Medina, fue una de las figuras del equipo, fue muy claro y dejó su mensaje, además de compartir algunos detalles de la vida de estos jóvenes futbolistas que lograron un título muy especial, nada menos que frente al rival de todas las horas.

Lo logramos sobre el final

«Hice un gran desgaste y tuve que salir, pero los que entraron lo hicieron muy bien, cumplieron con su trabajo y logramos ganar el partido. Estaba muy complicado, porque Paysandú nos había hecho un gol y eso influyó mucho en el trámite del encuentro, pero finalmente se abrió sobre el final».

La alegría de todo un equipo

«Estamos muy contentos de haber conseguido este título. Ahora vamos por la Copa Nacional. Fue un día histórico para todos nosotros, porque fue la primera vez que Salto gana con la Sub-18 y también con la selección mayor. Eso no se había dado nunca.

Por eso ahora, si bien festejamos, también tenemos que empezar a pensar en lo que se viene».

Los comienzos de Medina; primero River, después Universitario.

«Yo comencé desde muy chico jugando al fútbol. Primero en River. A los 10 años me fui a Universitario y desde ahí seguí mi carrera en ese club. Hoy me toca defender la camiseta de la selección de Salto, algo que me pone muy feliz.

Estoy muy contento de formar parte de esta selección, donde aprendo mucho de todos mis compañeros. Tenemos un gran grupo y un gran equipo, y eso es lo que nos permite salir adelante y lograr cosas importantes».

12 goles en inferiores y minutos en primera

La temporada pasada tuvo un gran rendimiento en las divisiones inferiores, convirtiendo 12 goles. Además, el entrenador Alejandro Irigoyen le dio la oportunidad de sumar algunos minutos en Primera División, una experiencia que considera muy importante para su crecimiento.

También destacó el trabajo realizado por la selección de Salto durante la preparación. Según señaló, el equipo llevó adelante una muy buena pretemporada, algo que terminó siendo clave para el momento que atraviesa el plantel.

“Eso sirvió un montón. Por eso es que estamos donde estamos y ahora vamos por más”, expresó, resaltando además la fortaleza del grupo.

El delantero aseguró que el plantel se caracteriza por la competencia interna y el compromiso colectivo. “Es un gran equipo, un gran grupo. Todos quieren jugar y eso está bueno”, comentó.

En cuanto a sus características dentro de la cancha, se definió como un delantero centro que compensa la falta de altura con otras virtudes.

“Soy un 9 que no tiene mucha altura, pero siempre voy al choque. No doy ninguna por perdida”, explicó.

Pensando en lo que viene, dejó en claro que el objetivo del equipo está cada vez más cerca. “Ahora vamos todos a buscar algo que lo pensamos desde el principio, pero que ahora está más cerca”.

Finalmente, remarcó una de las principales virtudes del equipo: la mentalidad.

“Somos una selección que no da ningún partido por perdido y eso seguramente también nos hace diferentes”.

