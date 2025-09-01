Barrio Constitución convoca a Asamblea Abierta para elección de autoridades

- espacio publicitario -

El barrio Constitución se prepara para un nuevo proceso de participación ciudadana. El próximo miércoles 3 de setiembre, a las 20:00 horas, se realizará una Asamblea Constitutiva Abierta en el local ubicado en calle Marosa Di Giorgio (ex Industria) Nº 1687, con el objetivo de renovar la comisión directiva.

Durante la instancia se llevará a cabo la elección de nuevas autoridades, en un marco que busca consolidar la participación vecinal y fortalecer el compromiso de la comunidad en la gestión barrial.

La convocatoria está dirigida a todos los vecinos del barrio, quienes podrán integrarse de forma activa en la definición de propuestas y en la designación de quienes asumirán la conducción de la organización.