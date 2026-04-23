Barrio Albisu debutó y busca su lugar en la B de OFI

Barrio Albisu, primero de visitante para ser uno más en la Divisional «B» de OFI: Joaquín, el que da las cartas

En la edición pasada del Campeonato de la Liga de las Colonias Agrarias, Barrio Albisu fue el equipo campeón. No es la primera vez que alcanza la cima y se manda de cuerpo y alma en la historia. Al fin de cuentas, Barrio Albisu es parte de ella. La Dirección técnica fue de Luis «Cono» Martínez. Incluso con otro presidente como Juan Antonio Da Silva. Pero en este 2026, los mandos se alteraron. Gabriel de los Santos en el cargo mayor de la Comisión Directiva, mientras JOAQUÍN SUÁREZ se convierte en el Director Técnico.

¡Es el que da las cartas!. El de la decisión a la hora de definir el plantel primero y el equipo después, Ahora, en una semana que es especial, desde el momento que el próximo domingo, Barrio Albisu será visitante ante Cuareim de Bella Unión, en el marco de la fase «0». Ida y vuelta entre los dos y tras ello, se contemplará el fin: avanzar a la zona zona de grupos de la Divisional «B».

Ayer al mediodía en «La Trastienda del fútbol» de Radio Arapey, el mismo Joaquín fue revelando los soportes básicos de un pensamiento, «porque si bien es cierto que el plantel ha variado, una base del año pasado también quedó. Tenemos algunos jugadores con fogueo, y tampoco falta juventud.

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Vamos a Bella Unión conociendo algunas características del rival y sabiendo que el fin es rescatar lo que se pueda rescatar en materia de puntos. Obtener el mejor resultado posible, porque después todo se resolverá aquí. De local tenemos que hacernos fuertes. Vamos teniendo el mejor apoyo posible, aunque en Barrio Albisu todo es a base de esfuerzo colectivo».

Para el Campeón de la Liga Agraria puede ser de hecho su segunda participación en un torneo de OFI a nivel de la Divisional B. Ya lo hizo. Y en su primera incursión, supo de dignidad en más de un partido. Apuesta a la nueva aventura.

El domigo será visitante en el estadio «Walter Martínez Cerruti» desde las 16 horas. Cuareim es el rival. De los clubes más referenciales en la historia del fútbol de Bella Unión. La entidad nació en el año 1937. De tiempos en tiempos, hasta la secuencia que ahora lo descubre otra vez.

Con terna de Rivera

Desde el Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior, se revelaron las ternas para los partidos de ida, en el marco de la instancia inaugural del Campeonato del Intrerior. El primero de los equipos salteños que sale a escena, no otro que Barrio Albisu. A este detalle hay que tenerlo en cuenta.

Domingo 26 de Abril

Llave 1 – Estadio Martínez Cerrutti – Bella Unión hora 16:00

Hora 16- CUAREIM DE BELLA UNIÓN vs BARRIO ALBISU DE LIGA AGRARIA SALTO

Árbitro Central: Jefferson Rodríguez

Asistentes: Richard Vargas y Wilmer Rodríguez

Árbitros de Rivera.

¿Qué está pasando? La estampida de los jueces que se fueron

Ocurrió el lunes pasado en el Consejo Superior, cuando el presidente del Consejo Único Juvenil y vice presidente de la Liga, Miguel Rognoni, apuntó directo a la realidad: el alejamiento de jueces de la Liga, la merma en el número y el impacto que va suponiendo a nivel del fútbol de las categorías juveniles.

Es concreto que se planteó una situación compleja. Jueces que se van a otras Ligas porque la recompensa es real. Porque sienten además que en algún o algunos casos, no son contemplados en materia de continuidad. Los vaivenes de este presente, no son vaivenes menores. Hacen ruido. Generan un estado de incertidumbre, «porque puede llegar el momento en que debamos suspender fechas o postergarlas, simplemente porque el número de jueces es insuficiente»

Hay que tener en cuenta otros aspectos: aquellos que por un tema de edad concluyeron su ciclo, pero también los que dejaron de pertenecer a la Liga Salteña de Fútbol. Entre otros: Sebastián Samit, Rubén Portela, Pablo Ferreira, Marcos Caballero, Nicolás Castaño, Guillermo Araújo, Pablo Sena, Carlos Gómez, Belén Robaina, Aldo Pinato. Se trata en este caso de una nómina de diez. De la estampida no se duda. Es visualizable. Golpea los ojos. Se necesita un mínimo de 27 funcionarios. La plantilla de la Liga ahora es de 21. En fin….

«Los que tienen vocación y los que arbitran por dinero»

Es casi natural suponerlo y desde «fuentes informativas» que guardan relación con las dos asociaciones de jueces, se sostienen a renglón expreso, «porque los que tienen vocación por el arbitraje existen, pero también aquellos que arbitran por dinero».

En este último punto, se refrescó a cronistas de EL PUEBLO una situación de hecho, «porque de la Escuela de Jueces en más de una ocasión, el paso adelante de parte de quienes comprobaron que la paga era menor a la que suponían. Por lo tanto, hicieron el curso, salvaron las materias, hasta que llegaría el momento de alejarse. Pero no solo de la Liga Salteña en algunos casos, sino de la posibilidad del referato también. O sea: quedaron por el camino. En un momento se habló que la Liga podría contar con más de 50 jueces y miren lo que es ahora»

CUANDO NO SALVÓ NINGUNO

No faltan a la cita quienes rescatan el hecho de no tanto tiempo atrás, cuando ningún árbitro de la Liga Salteña de Fútbol, pudo acceder a la nómina de la Organización del Fútbol del Interior, para controlar partidos a nivel de selecciones. Ni Sub 14, ni fútbol femenino, ni Sub 18, ni mayores. Unos años atrás, no tantos, la excepción en la regla fue Sebastián Samit, de los que también se alejaría de la Liga, para poner proa a la Liga de Fútbol de las Colonias Agrarias. A su vez se registran casos puntuales: ya Fernando López al margen por la edad y si de José Gabriel de los Santos se trata, decidió su final de ciclo como juez de OFI, después de convertirse en uno de los de primera línea en la década pasada, controlando partidos claves en la categoría que fuese.

«Los veo entrenar, no son más de diez»

Quienes son asiduos a la Divisional «B» y a los partidos que se enmarcan en el Consejo Único Juvenil, suelen exponer sus testimonios a EL PUEBLO. No han faltado en las últimas semanas, desde el momento que parece comprobarse una situación de hecho: el estado físico de los árbitros de la Liga Salteña, al margen de lo básico. Esto implica por sobre todo, arribar a una conclusión: excedidos de peso.

No deja de imposibilitar un mejor desarrollo de la función. Frente a lo que parece ser una realidad comprobable, cabe preguntarse si los árbitros afectados a la Liga Salteña de Fútbol en este caso, entrenan como se debe entrenar. Mientras un ex árbitro que suele pasar por la zona del Parque Solari, confesó a cronistas de este diario, que «los veo entrenar, pero en algunos casos, no son más de diez»

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