Barrera defiende inocencia de Charles Carrera y pide archivo de la causa

El abogado penalista y dirigente colorado Jorge Barrera defendió la inocencia del exsenador frenteamplista Charles Carrera en la causa que lo investiga por su accionar cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Barrera presentó un informe técnico en el que argumentó que Carrera actuó por razones humanitarias y que no cometió delito, por lo que solicitó el inmediato archivo de la causa.

El argumento de la defensa

Según Barrera, Carrera intervino para minimizar un daño y su accionar se enmarcó dentro de un deber constitucional, sin arbitrariedad ni intención de perjudicar la administración pública. Destacó que el Hospital Policial ha atendido a otras personas con autorizaciones similares y que organizaciones de derechos humanos respaldaron la asistencia brindada.

Además, el propio Ministerio del Interior, que presentó la denuncia, reconoció que la motivación de Carrera fue humanitaria. Barrera señaló que en otros casos similares la Fiscalía ya había procedido al archivo de la causa al no encontrar intencionalidad de afectar el erario público.

Conclusión: no hay delito

Barrera concluyó que no hay elementos para considerar la conducta de Carrera como delictiva, enfatizando que las irregularidades administrativas o una posible mala gestión no implican necesariamente ilícitos penales. Según su informe, no existió dolo ni daño a un bien jurídico tutelado, por lo que corresponde el archivo de la causa.