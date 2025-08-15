Baby Fútbol: Universitario, River Plate y Ferro Carril lideran 13 años

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/sf7m
La 10ª fecha del Campeonato Salteño de categoría 13 años se dejó estos
resultados:
Resultados – Campeonato Salteño 13 años
|Local
|Goles
|Visitante
|Goles
|Salto Uruguay
|0
|Ferro Carril
|4
|Progreso
|2
|Peñarol
|1
|Salto Nuevo
|1
|Sud América
|2
|Gladiador
|5
|Libertad
|1
|Salto Rowing
|2
|Cerro
|0
|Nacional
|3
|Hindú
|3
|Saladero
|4
|Ceibal
|1
|River Plate
|6
|Almagro
|0
|Universitario
|6
|Deportivo Artigas
|0
|Libre: Remeros
|—
|—
|—
|Pendiente:
|Ferro Carril
|4
|Salto Rowing
|0
Posiciones
|Equipo
|Pts.
|Universitario
|27
|River Plate
|27
|Ferro Carril
|27
|Remeros
|22
|Gladiador
|21
|Progreso
|20
|Salto Uruguay
|18
|Salto Rowing
|18
|Nacional
|17
|Peñarol
|16
|Saladero
|14
|Sud América
|13
|Salto Nuevo
|12
|Chaná
|12
|Hindú
|12
|Cerro
|9
|Libertad
|7
|Tigre
|0
|Ceibal
|0
|Deportivo Artigas
|0
|Almagro
|0
Adelantos – 11ª Fecha
📅 Hoy viernes 15 de agosto
|Cancha
|Hora
|Partido
|Peñarol
|19:30
|Peñarol – Salto Uruguay
|Remeros
|19:30
|Remeros – Salto Rowing
📅 Resto de la fecha: Domingo 17 de agosto.
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/sf7m