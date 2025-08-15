back to top
4.4 C
Salto
viernes, agosto 15, 2025
InicioDEPORTES

Baby Fútbol: Universitario, River Plate y Ferro Carril lideran 13 años

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
0
Tiempo de lectura: <1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/sf7m


La 10ª fecha del Campeonato Salteño de categoría 13 años se dejó estos
resultados:

Resultados – Campeonato Salteño 13 años

LocalGolesVisitanteGoles
Salto Uruguay0Ferro Carril4
Progreso2Peñarol1
Salto Nuevo1Sud América2
Gladiador5Libertad1
Salto Rowing2Cerro0
Nacional3Hindú3
Saladero4Ceibal1
River Plate6Almagro0
Universitario6Deportivo Artigas0
Libre: Remeros
Pendiente:
Ferro Carril4Salto Rowing0

Posiciones

EquipoPts.
Universitario27
River Plate27
Ferro Carril27
Remeros22
Gladiador21
Progreso20
Salto Uruguay18
Salto Rowing18
Nacional17
Peñarol16
Saladero14
Sud América13
Salto Nuevo12
Chaná12
Hindú12
Cerro9
Libertad7
Tigre0
Ceibal0
Deportivo Artigas0
Almagro0

Adelantos – 11ª Fecha

📅 Hoy viernes 15 de agosto

CanchaHoraPartido
Peñarol19:30Peñarol – Salto Uruguay
Remeros19:30Remeros – Salto Rowing

📅 Resto de la fecha: Domingo 17 de agosto.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/sf7m
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

Segunda Copa Nacional de Fútbol Sala

Cuartos de Final para seguirla. En OFI es hoy

Es la postergada OFI de sus dirigentes rengos de dignidad