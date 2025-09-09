Baby Fútbol

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/17hc
En el marco de una nueva fecha del fútbol infantil, estos fueron los resultados del fin de semana.
El día domingo se jugó la fecha 13 de la categoría 13 años.
🏟️ Cancha de Hindú
- Categoría 10 años: Hindú 1 – Saladero 2
- Categoría 12 años: Hindú 5 – Saladero 2
- Categoría 8 años: Hindú 0 – Saladero 2
- Categoría 9 años: Hindú 0 – Saladero 2
🏟️ Liga Agraria vs Rodó
- Categoría 7 años: Liga Agraria 2 – Rodó 0
- Categoría 8 años: Liga Agraria 6 – Rodó 0
- Categoría 9 años: Liga Agraria 3 – Rodó 0
- Categoría 10 años: Liga Agraria 1 – Rodó 2
- Categoría 12 años: Liga Agraria 3 – Rodó 0
- Categoría 11 años: Liga Agraria 2 – Rodó 1
📅 Categoría 13 años – Resultados 13ª Fecha
🏟️ Cancha de Saladero
- Remeros 6 – Progreso 0
- Deportivo Artigas 1 – Saladero 6
- Salto Nuevo 3 – Salto Rowing 7
- Sud América 0 – River Plate 4
🏟️ Complejo de Hindú
- Peñarol 0 – Universitario 6
- Hindú 0 – Chaná 2
🏟️ Nacional
- Cerro 1 – Salto Uruguay 3
- Nacional 0 – Ferro Carril 0
🏟️ Gladiador
- Pequeños Gladiadores 6 – Almagro 0
- Libre: Ceibal
📌 Nota: Libertad gana los puntos y Tigre no participará más del campeonato.
🏟️ Salto Rowing vs Libertad
- Categoría 10 años: Salto Rowing 3 – Libertad 1
- Categoría 8 años: Salto Rowing 0 – Libertad 0
- Categoría 11 años: Salto Rowing 4 – Libertad 1
- Categoría 12 años: Salto Rowing 0 – Libertad 0
🏟️ Cancha de Peñarol
- Categoría 8 años: Peñarol 2 – Deportivo Artigas 4
- Categoría 9 años: Peñarol 4 – Deportivo Artigas 0
- Categoría 7 años: Peñarol 1 – Deportivo Artigas 1
- Categoría 10 años: Peñarol 1 – Deportivo Artigas 0
- Categoría 11 años: Peñarol 2 – Deportivo Artigas 1
- Categoría 12 años: Peñarol 3 – Deportivo Artigas 1
🏟️ Cancha de Sud América
- Categoría 8 años: Sud América 1 – Ceibal 3
- Categoría 9 años: Sud América 1 – Ceibal 0
- Categoría 7 años: Sud América 3 – Ceibal 2
- Categoría 10 años: Sud América 1 – Ceibal 1
- Categoría 11 años: Sud América 2 – Ceibal 2
- Categoría 12 años: Sud América 2 – Ceibal 3
🏟️ Cancha de Gladiador
- Categoría 9 años: Gladiador 4 – Chaná 2
- Categoría 8 años: Gladiador 0 – Chaná 3
- Categoría 7 años: Gladiador 0 – Chaná 6
- Categoría 10 años: Gladiador 1 – Chaná 1
- Categoría 12 años: Gladiador 0 – Chaná 3
🏟️ Cancha de La Blanqueada
- Categoría 7 años: La Blanqueada 3 – Sol de América 0
- Categoría 9 años: La Blanqueada 2 – Sol de América 2
- Categoría 10 años: La Blanqueada 1 – Sol de América 0
- Categoría 12 años: La Blanqueada 4 – Sol de América 2
🏟️ Cancha de Almagro
- Categoría 9 años: Almagro 4 – Salto Uruguay 1
- Categoría 8 años: Almagro 3 – Salto Uruguay 2
- Categoría 10 años: Almagro 1 – Salto Uruguay 2
- Categoría 12 años: Almagro 2 – Salto Uruguay 1
🏟️ Cancha de River Plate
- Categoría 8 años: River Plate 0 – Cerro 0
- Categoría 7 años: River Plate 6 – Cerro 0
- Categoría 12 años: River Plate 0 – Cerro 0
- Categoría 9 años: River Plate 0 – Cerro 1
- Categoría 10 años: River Plate 5 – Cerro 0
🏟️ Cancha de Progreso
- Categoría 8 años: Progreso 0 – Tigre 2
- Categoría 9 años: Progreso 0 – Tigre 2
- Categoría 7 años: Progreso 0 – Tigre 2
- Categoría 10 años: Progreso 1 – Tigre 2
- Categoría 12 años: Progreso 5 – Tigre 1
🏟️ Ferro Carril
- Categoría 8 años: Ferro Carril 0 – Salto Nuevo 0
- Categoría 9 años: Ferro Carril 2 – Salto Nuevo 2
- Categoría 7 años: Ferro Carril 2 – Salto Nuevo 3
- Categoría 11 años: Ferro Carril 6 – Salto Nuevo 0
- Categoría 10 años: Ferro Carril 1 – Salto Nuevo 0
- Categoría 12 años: Ferro Carril 4 – Salto Nuevo 2
🏟️ Nacional
- Categoría 8 años: Nacional 1 – Remeros 0
- Categoría 9 años: Nacional 4 – Remeros 1
- Categoría 7 años: Nacional 0 – Remeros 2
- Categoría 10 años: Nacional 1 – Remeros 2
- Categoría 12 años: Nacional 2 – Remeros 1
📌 Libre: Universitario
