AUDIO: Avanza tratamiento del proyecto de ley sobre zonas de frontera

La Comisión de Hacienda de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca dar respuesta a las dificultades económicas que enfrentan las zonas fronterizas de nuestro país. La iniciativa, que ahora pasará al plenario, es una respuesta directa a las marcadas diferencias de precios relativos con Brasil, una situación que impacta negativamente en la competitividad, el empleo y el comercio local.

Tal como lo adelantó el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, durante su visita a Artigas el pasado 5 de junio, el objetivo central de esta ley es dotar al Poder Ejecutivo de un marco legal ágil y eficaz para actuar frente a estas disparidades. Con esto, se espera mitigar los efectos perjudiciales en el consumo interno y en las empresas locales.

Un régimen especial para el comercio fronterizo

El proyecto de ley incluye la creación de un régimen especial de comercio minorista para micro, pequeñas y medianas empresas en las zonas de frontera. La propuesta es clara: busca exonerar de tributos y paratributos la importación de ciertos productos, facilitando la actividad comercial y combatiendo el comercio ilegal.

A su vez, la norma establece que el Poder Ejecutivo podrá definir el alcance geográfico de estas zonas, con un límite de hasta 60 kilómetros de los pasos de frontera terrestre. Además, se simplifican los trámites aduaneros al eliminar la intervención obligatoria del despachante de aduanas, lo que reduciría los costos asociados a las importaciones. Para garantizar su buen uso, el texto incluye un sistema de sanciones para quienes incumplan las normativas.

Incentivo al empleo y reducción del IVA

Con la intención de fomentar la formalización y la creación de puestos de trabajo, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a exonerar hasta un 75% de los aportes jubilatorios patronales al BPS por la contratación de nuevos empleados. Este beneficio se dirigiría a empresas de sectores claves en la dinámica fronteriza, como la industria, el comercio minorista, el alojamiento y los servicios de comida. La medida se aplicará exclusivamente sobre el incremento de empleos, evitando así la sustitución de personal existente.

Para estimular la demanda y el consumo en los comercios locales, se propone una reducción parcial o total del IVA para los establecimientos ubicados hasta 20 kilómetros de los pasos de frontera. Este beneficio aplicaría para pagos con tarjetas de débito y otros instrumentos electrónicos, con límites tanto por operación como mensuales.

La exclusión del IMESI y un abordaje flexible

El proyecto incluye otras disposiciones, como la exclusión de los importadores del régimen especial de comercio del Impuesto Específico Interno (IMESI). También se deja claro que los beneficios no aplicarán a empresas que ya operan bajo otros regímenes de excepción con franquicias.

La norma le otorga al Poder Ejecutivo la potestad de aplicar estas facultades en una o en ambas fronteras (Brasil y Argentina), dependiendo de la existencia de diferencias de precios significativas. Esta flexibilidad busca asegurar que las herramientas se apliquen de manera estratégica, donde más se necesiten, y considerando tanto los precios como los costos de transacción para dotar a las medidas de máxima eficacia.

AUDIO: COMISIÓN DE HACIENDA DE DIPUTADOS APROBÓ PROYECTO DE LEY SOBRE ZONAS DE FRONTERA

En entrevista con Diario El Pueblo, el Representante por Rivera, Marne Osorio, destacó la necesidad de abordar los problemas de la frontera con Brasil no como una situación puntual, sino como una problemática de larga data que requiere de políticas públicas permanentes. Con sus diez años de experiencia como intendente de Rivera, Osorio señaló que las zonas de frontera necesitan herramientas que puedan adaptarse a los constantes cambios de la realidad local. Por eso, presentó una serie de enmiendas que, aunque no todas fueron incluidas en el texto final de esta etapa, recibieron una devolución positiva por parte del Ejecutivo.

Monitoreo y seguimiento constante

Una de las principales preocupaciones de Osorio, y que se vio reflejada en sus propuestas, fue la necesidad de un seguimiento riguroso de los resultados de las medidas. Propuso que el Poder Ejecutivo rinda cuentas al Parlamento de forma semestral, con indicadores claros que midan la competitividad y la generación de empleo en la región. Se aceptó la idea de que estos informes permitan evaluar si las acciones están logrando los objetivos planteados y, en caso de ser necesario, ajustar la norma para perfeccionarla.

A su vez, complementando esta idea, se incorporó un «Observatorio de Frontera» permanente, una entidad que tendrá la tarea de medir la competitividad no solo del comercio, sino también de otros sectores clave como la construcción. Ambas propuestas fueron aceptadas e integradas al proyecto de ley, lo que le da a la norma un carácter de política permanente y no solo coyuntural.

Sectores que necesitan más apoyo

Otro de los puntos que el legislador buscó enfatizar fue la situación de los sectores gastronómico y hotelero, que enfrentan grandes dificultades de competitividad. Osorio consideró que el proyecto inicial no los atendía de forma suficiente y que la exoneración de aportes patronales por sí sola no sería suficiente si las empresas no logran mejorar su facturación. Si bien el Poder Ejecutivo señaló que estos sectores estaban contemplados en los beneficios, se llegó a un compromiso para trabajar en un marco normativo más específico para ellos en una segunda instancia.

Modificar las leyes «madre» para atraer inversión

Las propuestas de Osorio también apuntaron a modificar leyes fundamentales para promover la inversión y la construcción. El legislador puso el foco en la Ley de Inversiones y la Ley de Vivienda Promovida, ya que su incidencia en las zonas de frontera ha sido muy baja, concentrándose la mayor parte de las inversiones en la zona metropolitana y costera. El Poder Ejecutivo se comprometió a trabajar en estas propuestas en otros ámbitos y comisiones, reconociendo la necesidad de adaptar la normativa a las realidades locales.

Compromiso con una agenda de largo plazo

A pesar de que no todas sus propuestas fueron incorporadas en este primer paso, Osorio se mostró «muy positivo» con la devolución recibida. Sin embargo, fue claro al decir que, tal como está, el proyecto de ley es «absolutamente insuficiente«. Lo más valioso para él es la «oportunidad» de poder construir políticas públicas permanentes que se adapten a las necesidades específicas de cada sector.

Además, Osorio concluyó que los estímulos tributarios, por sí solos, son insuficientes y consideró que deben ir acompañados de una inversión pública en infraestructura para dotar a la frontera de máxima competitividad, un aspecto donde la región norte todavía tiene serias carencias. La ley, si bien le da a las medidas un carácter permanente, debe complementarse con acciones concretas para mejorar la logística y la infraestructura de la zona.