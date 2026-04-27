Avanza recuperación del camino Buey Negro en Salto

El Gobierno de Salto avanza en la recuperación del camino Buey Negro, clave para la producción y el turismo hacia Termas del Arapey.

Avanza la recuperación del camino del Buey Negro

El Gobierno de Salto continúa con los trabajos de mejora en la caminería rural del departamento, en el marco de un plan que busca atender el deterioro generalizado de los caminos del interior.

El encargado de Gestión Urbana, Sergio Acuña, informó que una de las intervenciones más relevantes se desarrolla en el camino del Buey Negro, donde las tareas ya se encuentran en su etapa final.

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Se trata de una vía estratégica tanto para el sector productivo como para el turismo, ya que conecta de forma más directa con las Termas del Arapey, uno de los principales destinos del departamento. “Este camino es utilizado por productores y visitantes, por lo que su recuperación tiene un impacto positivo en ambos sectores”, explicó.

Apoyo a municipios y continuidad de obras

Acuña adelantó que en los próximos días se dará por finalizada esta etapa de trabajos, aunque las intervenciones continuarán en otros puntos de la red vial rural.

En ese marco, destacó el apoyo que se viene brindando a los municipios del interior, especialmente a aquellos con mayor extensión de caminería, como Mataojo, donde se priorizan los tramos con mayor circulación.

“El objetivo es garantizar la transitabilidad para que la producción, la educación y la seguridad puedan desarrollarse sin inconvenientes”, concluyó.

Las obras forman parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la infraestructura rural y fortalecer la conectividad en todo el departamento.

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