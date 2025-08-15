back to top
Salto
viernes, agosto 15, 2025
Autoridades del MTOP recorrieron el Policlínico Veterinario de Udelar en Salto

Este jueves 14 de agosto una delegación de autoridades del Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP), encabezada por la ministra Lucía Etcheverry, visitó y recorrió las instalaciones del Policlínico Veterinario de Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República en Salto.

Cabe recordar que el MTOP realizó un valioso aporte para posibilitar la concreción de la obra del Policlínico en nuestro departamento.

La Ministra Lucía Etcheverry, estuvo acompañada de la Subsecretaria del MTOP Claudia Peris; el Director Nacional de Hidrografía Carlos Colacce; el Director Nacional de Arquitectura Martín Tierno; el Director Nacional de Transporte Felipe Martín; el Director Nacional de Vialidad, Federico Magnone y el Director Nacional de Topografía, Felipe De los Santos.

Recibieron a la delegación el director del Policlínico, Sebastián Fernández y el director de la sede Salto Udelar Cenur Litoral Norte, Juan Romero.

Acompañaron la visita el Director Departamental de Salud, Luis Rodríguez, el representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Mijail Pastorino y la edil Manuela Mutti.

Compartimos imágenes en archivo adjunto.

