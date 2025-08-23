Autoridades de Salto visitaron la Intendencia de Rivera para intercambio de experiencias

- espacio publicitario -

Delegaciones de ambos departamentos compartieron instancias de trabajo y gestión

En el marco de un intercambio institucional, representantes del Gobierno Departamental de Salto realizaron una visita oficial a la Intendencia de Rivera, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambas administraciones mediante el intercambio de experiencias y conocimientos.

La delegación salteña estuvo integrada por el director general de Obras, Ing. Juan Manuel Texeira Núñez, el coordinador de la Oficina Técnica del Departamento de Obras, Arq. Federico José Villar Silva, y el integrante del Departamento de Servicios Públicos, Wilson de Mattos.

En Rivera, fueron recibidos por el director general de Obras, Arq. Martín García, el director general de Desarrollo y Medio Ambiente, Ing. Alejandro Bertón, y el secretario general de la Intendencia, Arq. José Mazzoni.

Durante la jornada, se realizó una recorrida por el taller unificado y la división canteras, donde se compartieron experiencias de gestión y organización del trabajo. La instancia permitió generar un espacio de cooperación técnica y administrativa, con la intención de aplicar aprendizajes que fortalezcan la eficiencia de los servicios públicos en ambos departamentos.