Autoridades atendieron reclamos en Colonia Lavalleja

En Colonia Lavalleja, autoridades departamentales y nacionales escucharon reclamos de vecinos y respondieron sobre caminería, educación, salud rural y desarrollo productivo.

Fuerte presencia en el interior: autoridades escucharon y respondieron a vecinos en Colonia Lavalleja

En el marco del segundo día de la gira interinstitucional por el interior del departamento, el intendente de Salto, Carlos Albisu, junto a integrantes de su equipo de gobierno, autoridades nacionales y representantes de diversos organismos, desarrolló una intensa agenda de trabajo en la localidad de Colonia Lavalleja, reafirmando el compromiso de acercar la gestión a los territorios y atender de primera mano las necesidades de la población rural.

En ese sentido, Albisu destacó que esta instancia forma parte de una línea de trabajo que busca consolidarse a lo largo de toda la gestión, con un gobierno presente en el territorio. Señaló que recorrer las localidades junto a su equipo permite escuchar directamente a los vecinos, conocer sus realidades y avanzar en soluciones concretas, fortaleciendo así una gestión cercana, participativa y comprometida con cada rincón del departamento.

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La instancia fue valorada como altamente positiva por los actores locales, quienes destacaron la importancia de este tipo de encuentros. La concejal Mabel Silveira subrayó que es la primera vez que autoridades departamentales y nacionales sesionan en la zona y señaló que “ver las inquietudes directamente en el territorio permite dimensionar necesidades que, aunque a veces parezcan pequeñas, son muy importantes para la comunidad”.

Entre los planteos realizados durante la jornada, mencionó la necesidad de mejorar la caminería rural y avanzar en la construcción de un liceo para la localidad.

Por su parte, el concejal Nelson Javier Peruchena destacó la presencia de las autoridades como un respaldo al trabajo de los gobiernos locales, afirmando que este tipo de instancias brinda mayor seguridad y confianza para gestionar en beneficio de la población.

El director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Andrés Treglia, resaltó la importancia de articular políticas públicas con el territorio. En ese marco, destacó la participación en espacios como las Mesas de Desarrollo Rural y el impulso de programas como el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata. Asimismo, remarcó la necesidad de fortalecer el tejido social rural para promover el desarrollo productivo y la permanencia de la población en el medio.

En tanto, el director departamental de Salud, doctor Luis Rodríguez, enfatizó el abordaje de temas prioritarios como la salud mental y el acceso a servicios en zonas rurales. En ese sentido, señaló el valor de herramientas como la telesalud —que incluye telemedicina, teleenfermería y telepsicología— para acercar la atención a comunidades con limitaciones en recursos humanos.

Finalmente, el alcalde de Colonia Lavalleja, Antonio Tejeira, agradeció la presencia del gabinete departamental y destacó el carácter productivo de la jornada, en la que se plantearon inquietudes y se recibieron respuestas concretas por parte de distintos organismos. Además, reafirmó la disposición del municipio para continuar trabajando de forma articulada.

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