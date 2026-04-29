TC 2000, Formula Nacional y Top Race

Fin de semana largo a todo motor

El automovilismo vuelve a latir con fuerza en el corazón del litoral argentino, y Concordia se prepara para vivir un fin de semana que promete quedar en la memoria de todos los fanáticos.

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Lanzamiento en pleno centro

El viernes 1° de mayo a las 19:00 horas se realizará el lanzamiento oficial de la tercera fecha “Gran Premio NEXON” del Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina 2026, una categoría histórica que sigue escribiendo páginas doradas en el deporte motor. La cita será en la Peatonal del Bicentenario, frente al Palacio Municipal de Concordia, un lugar emblemático que se transformará en punto de encuentro entre pilotos, autoridades y el público.

Allí, con la presencia de representantes de Tango Motorsports, del Parque Autódromo Ciudad de Concordia, del Municipio y de los protagonistas de pista, se comenzará a vivir la previa de un espectáculo que irá mucho más allá de la velocidad. Porque el rugir de los motores no solo anuncia competencia, también despierta emociones, recuerdos y la pasión de miles de personas que sienten el automovilismo como parte de su identidad.

El regreso del TC2000 al trazado entrerriano, acompañado por la tercera fecha del Top Race YPF Energía Argentina 2026 y la segunda del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional 2026, convierte a Concordia en el epicentro del deporte motor durante tres días intensos. Serán jornadas donde la adrenalina, la destreza y la estrategia se combinarán en cada curva, en cada frenada y en cada aceleración.

Pero antes de que los autos salgan a pista, habrá un momento especial: el encuentro con la gente. Ese contacto cercano, donde los fanáticos podrán ver de cerca a sus ídolos, escuchar sus sensaciones y compartir la emoción de volver a tener un espectáculo de primer nivel en la ciudad. Porque el automovilismo no se vive solo en el circuito, también se construye en esos instantes previos, en la expectativa, en la charla, en la ilusión.

Concordia se prepara, el público espera y los motores ya comienzan a sentirse. Todo está listo para que el espectáculo vuelva a escena y para que, una vez más, la pasión por las carreras una a todos en un mismo sentimiento.

Jueves para el arribo de los bólidos

El rugir de los motores ya comienza a sentirse en Concordia. Desde el jueves, la llegada de los primeros autos marcará el inicio de un fin de semana que promete ser inolvidable para los fanáticos del automovilismo. Equipos, pilotos y toda la estructura de las categorías empezarán a instalarse en el autódromo, generando ese clima tan especial que antecede a la competencia.

El viernes será tiempo de acción en pista con las pruebas comunitarias, donde cada equipo buscará afinar detalles y encontrar el mejor rendimiento de sus máquinas. Será una jornada clave para empezar a perfilar lo que puede suceder durante el fin de semana, con los primeros entrenamientos ya tomando protagonismo.

Sábado de clasificación

El sábado la intensidad irá en aumento. En horas de la mañana continuarán las tandas comunitarias, pero por la tarde llegará uno de los momentos más esperados: la clasificación. Allí, cada categoría saldrá a buscar su mejor vuelta para definir la grilla y comenzar a escribir la historia de esta nueva fecha.

El espectáculo estará asegurado con la presencia del TC2000, el Top Race y la Fórmula Nacional, tres categorías que garantizan velocidad, competitividad y grandes emociones en pista. Todo esto enmarcado en un fin de semana especial, acompañado por el feriado, lo que seguramente permitirá una gran concurrencia de público en el autódromo de Concordia

Pilotos de Nivel

Además, habrá nombres propios que invitan a ilusionarse. Pilotos de la talla de Marcelo Ciarrocchi y el siempre competitivo Matías Rossi dirán presente, aportando jerarquía y experiencia a una grilla que promete grandes batallas. Muchos de ellos ya conocen el trazado entrerriano, pero cada regreso es una nueva historia por escribir.

Con todos estos condimentos, Concordia se prepara para vivir una verdadera fiesta del automovilismo, donde la pasión, la velocidad y la adrenalina serán protagonistas durante tres días que quedarán marcados en la agenda de los amantes de los fierros. Los Salteños saben acompañar estos eventos que son sobresaliente en el calendario anual de los de los motores.

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