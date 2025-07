Ausencias, preguntas y presente

17 de julio Día de Prevención del Suicidio

No era un viernes más. La mañana comenzaba con una jornada de trabajo planificada, hasta que una llamada cambió el rumbo del día. Del otro lado del teléfono, una voz entre lágrimas pronunció:

—Mi hijo se quitó la vida. Vamos a despedirlo con el amor que tuvo siempre.

Laura sintió un vacío inexplicable. Las palabras no podían salir y las lágrimas no paraban de caer. Todo ese día parecía más frágil y el sol no alcanzaba a calentar el frío y la tristeza de quienes lo despedían.

La ventana de su habitación le susurra que la noche se está acercando. Laura mira al cielo con una tristeza que invade su cuerpo, cansado del día que la vio despedirse temprano de un amigo. Recuerda esos ojos color miel y esa sonrisa que escondía más lágrimas que alegrías.

Camina hasta el sofá y busca en su celular; una foto la hace viajar a aquellos días en los que no faltaban los planes, las largas horas de estudio, las salidas y el compartir intenso de todos los días. Las lágrimas acompañan las preguntas que ocupan los pensamientos de Laura:

¿Por qué? ¿Podría haber hecho algo? ¿Será bueno hablar de suicidio?

Cristian solo tenía 32 años. No se explicaba qué lo había llevado a ese final. Ella leyó la carta que él dejó, diciendo: “La vida es un desafío constante y no puedo con esto. Perdón”.

Con el paso de los meses, Laura tenía decidido hacer algo más grande para poder ayudar a aquellos a quienes la vida les resultaba un desafío casi imposible. Se reunió con un grupo de personas y comenzaron a dar charlas de sensibilización con el apoyo de profesionales. Allí estaba su psicóloga, quien la había acompañado en su proceso de duelo.

Un patrón común en los casos que conocían era la falencia del sistema de salud mental: demoras, retrasos y un tema tabú que no era contemplado como otros diagnósticos sí lo eran.

Laura y su dolor pudieron transformarse para pensar en Cristian y en aquellos que no tienen nombre, pero sí presente. Uruguay mantiene una de las tasas más altas de suicidio. En comparación con la región, está entre los tres primeros países del continente.

Desde 2004, en nuestro país se conmemora el 17 de julio como el Día de Prevención del Suicidio, con el objetivo de promover actividades concretas que abran el diálogo y fomenten la prevención de una temática tan sensible y alarmante en nuestro territorio.

¿Dónde buscar ayuda? Línea de prevención del suicidio

Llamadas sin costo, disponibles las 24 horas del día:

0800 0776 / *0776 (desde celular)

Línea de apoyo emocional: 0800 1920