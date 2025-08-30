Aumentos generalizados en el novillo Mercosur

- espacio publicitario -

Paraguay lideró los incrementos de la región con una mejora de diez centavos de dólar en la semana, en el marco de una oferta que sigue restringida. La Argentina sumó tres centavos pese a la devaluación de la moneda local, mientras que Brasil y Uruguay tuvieron incrementos de dos centavos. A nivel internacional, Estados Unidos y Europa, en el techo de las cotizaciones históricas.

Según la información brindada en Valor Carne, nuestro país continúa con la referencia más alta del Mercosur, el novillo tipo exportación promedia 5,18 dólares, dos centavos más que hace siete días, similar a lo que viene sucediendo en las últimas 28 semanas, acumulando un incremento de 1,04 dólares. La faena de la semana pasada fue de 44 mil cabezas, 5% menor a la previa y 3% menos que el promedio de las diez precedentes. Las exportaciones se recuperaron un poco, pero aún así apuntan a 34 mil tec, 14% menos interanual.

Le sigue Argentina, en donde el novillo pesado y trazado se paga 4,59 dólares, al tipo de cambio neto de la exportación, con un aumento de tres centavos desde la semana anterior. Pese a que se observó la primera semana de devaluación, tras otras dos con signo contrario, el aumento de A$ 100 en los ofrecimientos de los frigoríficos llevó la cotización a este nuevo escalón.

Muy de cerca Paraguay, con referencias para el novillo apto UE en 4,45 dólares, diez centavos más en la semana, en un cuadro en que sigue restringida la oferta. En las últimas ocho semanas fue subiendo en cada una, acumulando un aumento de 55 centavos.

Finalmente en Brasil el novillo gordo cotiza a 3,83 dólares, con dos centavos de aumento intersemanal. La suba del precio interno fue parcialmente compensada por una leve devaluación. El ritmo de exportaciones de la última semana siguió en niveles muy altos y apunta a superar el récord de julio, con unas 280 mil t según la proyección simple.

Precios extra Mercosur

En Estados Unidos la categoría promedia los 8,52 dólares, se observa un aumento de diez centavos en la semana que lo lleva a marcar un nuevo récord histórico nominal.

En Europa, (8,87 dólares) si bien cedió tres centavos en esta semana, lo hizo desde el récord de 8,90 que alcanzó la semana pasada. Es decir, ambos mercados están en el techo de las cotizaciones históricas.