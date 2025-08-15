AUGUSTO LAURENCENA PRADO (Q.E.P.D.)

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ag77
Falleció ayer, 14 de agosto de 2025, a los 30 años de edad.
Sus hermanos: Fernando, Viviana, Miriam, Adriana, Sergio, Darío, Natalia, José y sus respectivas familias. Demás familiares y amistades participan con profundo dolor dicho fallecimiento, Sepelio a realizarse hoy hora 14:00 en Cementerio Central.
Casa de duelo: Juan H. Paiva 555.
Casa velatoria: Treinta y Tres 240 – Sala 6.
Empresa Oliden S.A.
