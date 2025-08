AUDIO: Hoy Salto es Rojo: juega la U, entrevistas exclusivas antes del partido

- espacio publicitario -

El Club Atlético Universitario vuelve a ser protagonista en el fútbol del interior. Esta tarde, el equipo salteño se enfrenta a Río Negro de San José en el partido de vuelta de la gran final de la Copa Nacional de Clubes, con la ilusión intacta y el respaldo incondicional de su gente.

Fundado en 1930 por un grupo de estudiantes, Universitario ha sabido construir una trayectoria marcada por el esfuerzo, el compromiso y los logros. Campeón nacional en 2023 y reciente ganador de la Supercopa AUF–OFI en el Estadio Centenario, el club atraviesa uno de los momentos más brillantes de su historia.

Hoy, el estadio Ernesto Dickinson se tiñe de rojo. La ciudad acompaña con expectativa y orgullo a un equipo que representa más que un escudo: una identidad forjada en la cancha y sostenida por una hinchada que nunca deja de creer.

- espacio publicitario -

No es solo una final. Es la continuidad de una historia que mezcla sacrificio, pertenencia y gloria. Una historia que esta tarde podría sumar un nuevo capítulo dorado.

ESCUCHÁ LAS ENTREVISTAS

Facundo Gómez

Nos encontramos en el club Universitario. Buenos días, Facundo, ¿cómo estás?

Todo bien, ¿y ustedes?

¿Cómo se prepararon esta semana?

Con mucho nerviosismo. Sabemos lo que significa esta final, más siendo locales. Es nuestra cuarta final, pero esta vez con nuestra gente, y eso es muy positivo.

¿Pensás en alguien cuando entrás a la cancha?

Sí. En la gente del club, en mi familia, y en todos los que trabajan por esto.

¿Qué le decís a los hinchas?

Que crean. Los hinchas universitarios son muy apasionados, están en cada entrenamiento, tirando para adelante. Estamos en una época de oro y queremos darles esa alegría.

Sebastián Farías

Buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás?

Muy bien, contento por jugar una final del interior.

¿Qué significa para vos jugar esta final con la camiseta de Universitario?

Un orgullo. Todo el esfuerzo que hicimos valió la pena.

Un grupo humano muy fuerte, ¿no?

Sin dudas. Eso fue clave para llegar hasta acá.

¿Te ves levantando la copa?

Si Dios quiere, sí.

¿A quién le dedicarías el triunfo?

A mi familia, que siempre estuvo cuando nadie más creía.

¿Y a la hinchada?

Que confíen. Vamos a dejar todo para lograrlo.

Franco Ábalos

Le damos los buenos días a Franco Ábalos. ¿Cómo estás?

Bien, nervioso por el partido, pero muy tranquilo con el equipo.

¿Cómo trabajan lo emocional?

Es bravo. Los nervios están, pero estamos bien.

¿La familia acompañando?

Siempre. Aprovecho para mandar un saludo a mi vieja, que está internada. Si Dios quiere, va a salir adelante.

Me imagino la emoción…

Sin duda, hoy juego más que nada por ella y por todo este grupo que se lo merece.

Valentín Fornaroli

Le damos los buenos días a Valentín Fornaroli. ¿Cómo estás?

Bien, espectacular. Descansamos bien, ya almorzamos. Ahora a enfocarnos de lleno en el partido.

¿Llegó el día?

Sí, se hizo larga la semana, pero venimos trabajando bien y confiados en que vamos a hacer un buen partido. La copa se tiene que quedar en calle Brasil.

¿Cómo fue la semana previa?

Diferente. Se juega mucho este fin de semana. Por suerte tenemos un grupo que ya viene peleando cosas importantes hace años, y eso ayuda a manejar la ansiedad.

¿Qué mensaje le das a la hinchada?

Que crean. Este grupo va a dejar todo para levantar la copa.

Ignacio Cujó Presidente

Le damos los buenos días a Nacho Cujó. ¿Cómo estás?

Bien, bien. Bastante nervioso y ansioso, pero muy bien.

¿Cómo fueron las horas previas al partido?

Recién estamos llegando del Hotel los Naranjos, donde ayer fueron a concentrar los jugadores. Compartimos un rato con ellos, la directiva, el cuerpo técnico. Tratando de no contagiar nuestros nervios, pero todo muy ameno.

Esta instancia es muy importante para la historia del club.

Sí, ni qué hablar. Estar otra vez en la final de OFI es histórico. En seis años participamos en cuatro finales, no es algo común. Ojalá podamos sumar una segunda copa.

Romina: ¿Tenés alguna cábala?

Cujó: Sí, tengo unas cuantas… pero me las guardo.

¿Qué le dirías a la hinchada?

Que es parte de esto. Muchos de ellos también son parte de la directiva, son hijos, primos, hermanos… Hemos dado todo para llegar a esta instancia, y los jugadores van a dejar todo en la cancha.

¿Te ves levantando la copa?

Ojalá que sí. Los partidos hay que jugarlos, pero es la ilusión que tenemos.

¿Y a la familia?

Que acompaña siempre. Comparten esta pasión y aguantan los nervios con nosotros. Son parte de todo esto.

Romina: Creo que hoy Salto es rojo.

Cujó: Yo también. Toda la gente de Salto debería estar alentando a Universitario. Es un título más para la gloriosa historia del fútbol salteño.

Alejandro Irigoyen técnico

Le damos los buenos días al técnico de Universitario, Alejandro Yrigoyen. ¿Cómo estás?

Bueno, bien, con la ansiedad propia de jugar una final de OFI. Con ganas enormes de conseguir el resultado y el objetivo, pero también con la tranquilidad de haber hecho el esfuerzo. Este equipo y este grupo han hecho las cosas muy bien, y eso nos permitió llegar a este momento.

¿Tenés alguna cábala antes de que los chiquilines entren a la cancha?

No, cábala no. Simplemente una charla. Que no olviden el esfuerzo, todo lo que dejan de hacer para poder jugar al fútbol, que es lo que les gusta. Trato de no tener mucha trascendencia en esas cosas.

Romina: ¿Una charla técnica o más bien motivacional?

Yrigoyen: Un poco de orden, porque el orden lo trabajamos durante toda la semana. Refrescamos ideas, y después sí, lo motivacional. Que recuerden que detrás de nosotros están las familias, los hinchas, los directivos. Hay una camiseta que vestimos y que tenemos que llevar con la mayor dignidad posible. Todo eso representa jugar al fútbol amateur.

¡Qué lindo grupo humano que tiene Universitario!

Yrigoyen: Sí, la verdad que sí. Estas cosas no se logran sin un buen grupo humano, adentro y afuera de la cancha. Siempre les digo a los muchachos que la fortaleza del grupo la hacen también los que no tienen tanta chance de ser citados, de jugar, y sin embargo se mantienen firmes, suman, apoyan. Eso es lo que nos llevó hasta acá.

Todo lo mejor para Universitario esta tarde.

Muchísimas gracias por el espacio.