Audio de Carlos Albisu desde Israel

A continuación transcribimos el mensaje de audio que envió el intendente electo Carlos Albisu desde Israel:

En la tarde de hoy tuvimos una reunión los 36 intendentes de Latinoamérica con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en la cual se hizo una puesta a punto, sobre todo apuntando a las posibles salidas del país. Ellos explicaron un poco la situación, que es lo que todos están viendo o estamos viviendo los que estamos aquí, pero sobre todo lo que es el tema del cierre del espacio aéreo. Eso, por supuesto, no tiene una fecha de apertura, porque esto es un paso a paso, ir midiendo la situación, el conflicto… un poco lo que explicaban ahí.

Después, las posibles salidas por tierra: hay dos puntos por los cuales se podría salir, que son las fronteras con Egipto y Jordania. Pero también eso tiene sus riesgos, porque son cuatro horas y media, cinco horas en auto o en autobús, lo cual implica riesgos. Acá lo que de alguna manera se recomienda es no moverse, no trasladarse, estar cada uno en los lugares donde estamos —en nuestro caso, en este campus universitario que tiene su propio refugio— y tratar de no trasladarse mucho. En ese caso, son cinco horas por diferentes lugares hasta llegar a la frontera.

Y la otra posibilidad, que es la tercera, es moverse por mar, una salida hacia Chipre o Grecia.

Pero bueno, estamos tranquilos, se está bien. Anoche fue una noche muy movida, en la cual se tuvo que ir en tres oportunidades al refugio por los diferentes ataques. Ustedes también lo han seguido por diferentes medios: se interceptaron muchos misiles y algunos sí llegaron a tierra, acá cerca, en Tel Aviv.

Pero se está bien y se está en un monitoreo continuo en este sentido. También quiero destacar que el embajador Etchevarren, que está aquí en Israel, está continuamente en contacto con nosotros, así como también el canciller, que está permanentemente enviándonos mensajes y siguiendo todo minuto a minuto.