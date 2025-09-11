ATRAPA UNIVERSITARIO-CEIBAL: MAURO MELO ES EL JUEZ

A las 22 hs de este miércoles, la revelación de las ternas para la quinta fecha de la primera rueda en la divisional A. Universitario y Ceibal activa la incertidumbre y Mauro Melo será el árbitro central.
PROGRAMA DE PARTIDOS.
Divisional Primera “A”. 1ª División. Campeonato Salteño. “Sr. Roberto O. Alvez Ocampo”.
Copa Cable Visión Salto. 5ª Fecha. 1ª Rueda.
DOMINGO 14/09/2025.
NACIONAL
14 hrs. Hindú – Gladiador. Árbitros: Fernando López, José Ramallo, Johan Ghelffi.
16:15 hrs. Nacional – S. Uruguay. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Sebastián Hernández, Danilo Urrutti.
Parciales de Hindú y Nacional ingresan al sector oeste, de Gladiador y S. Uruguay al sector este.
MERAZZI
14 hrs. Libertad – Arsenal. Árbitros: Matías Fagúndez, Alexander Moreno, Cristian Massaroni.
16:15 hrs. F. Carril – R. Plate. Árbitros: José de los Santos, Mauricio Revuelta, Didier Cuello.
Parciales de Libertad y F. Carril ingresan al sector sur (principal), de Arsenal y R. Plate al sector norte.
DICKINSON
14:30 hrs. S. América – S. Nuevo. Árbitros: Robert Ledesma, Mauro Melo, César Loetti.
16:45 hrs. Universitario – Ceibal. Árbitros: Mauro Melo, Robert Ledesma, Lorena Machiavello.
Parciales de S. Nuevo y Universitario a la España, de S. América y Ceibal a la Irazoqui.
PRECIO DE ENTRADAS.
- Entradas de damas y caballeros (a partir de 12 años) $250.
- Socios locatarios cuando juegan en su cancha ingresan gratis siempre y cuando presenten recibo o carnet de socio al día.
- Socios locatarios cuando no juegan en su cancha, abonan $150 presentando el carnet o recibo al día.
- Menores de hasta 11 años ingresan gratis, deberán presentar la cédula de identidad e ingresar acompañado de una persona mayor a cargo.
- Entrada de juveniles (HASTA 18 AÑOS) de clubes deberán ir obligatoriamente acompañados con su cédula de identidad, caso contrario no podrán ingresar. (Nacidos desde el 01/01/2007 en adelante).
