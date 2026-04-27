Atletismo; Maratón de Londres

Nuevo record de Julia Paternain

La actuación de Julia Paternain en la Maratón de Londres no solo fue histórica por el resultado, sino también por el contexto de una de las pruebas más exigentes y prestigiosas del calendario mundial.

La Maratón de Londres integra el circuito de los World Marathon Majors, junto a ciudades como Boston, Berlín o Nueva York, reuniendo año a año a la élite del fondo internacional. En esta edición, el nivel fue altísimo, con un ritmo de carrera muy intenso desde los primeros kilómetros, donde las principales figuras africanas marcaron el paso en busca de registros cercanos a las mejores marcas del año.

Paternain supo correr con inteligencia, administrando sus energías en un circuito que combina tramos muy rápidos con sectores técnicos y exigentes. A lo largo de los 42,195 kilómetros, mantuvo un ritmo sólido y constante, evitando caídas bruscas en su rendimiento, algo clave en este tipo de competencias donde la resistencia mental y física juega un papel determinante.

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El desenlace la encontró cruzando la meta en el octavo lugar, entre las mejores fondistas del mundo, con un tiempo de 2:25:47 que no solo representa un nuevo récord nacional, sino también una mejora significativa respecto a su anterior marca lograda a comienzos de 2025. Ese progreso evidencia una evolución clara en su preparación y consolidación a nivel internacional.

Además, este resultado cobra aún más valor si se tiene en cuenta la magnitud del evento: miles de corredores, condiciones climáticas variables y una presión competitiva altísima. En ese escenario, la uruguaya no solo compitió, sino que fue protagonista.

Lo de Paternain no es casualidad, es el fruto de años de trabajo, planificación y crecimiento. Su actuación en Londres ya queda marcada como un antes y un después para el atletismo uruguayo, abriendo una puerta enorme para futuras generaciones que hoy ven que es posible estar entre los mejores del mundo.

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