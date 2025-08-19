Atletismo: Luis Mendietta y Greta Rodríguez ganaron la 5ª fecha del Salto Run 2025

La 5ª fecha del Campeonato Salto Run 2025 denominado “25 años de Salto
Shopping” se celebró el pasado domingo en el Espacio Deportivo de Costanera
Norte. La prueba tuvo una distancia de 7,3 kilómetros en forma competitiva y
otra de 3 kilómetros participativa.
Podio General.
En la General Masculina el ganador fue Luis Mendeitta, segundo Cristian
Vázquez, tercero Daniel Larrosa, Lucas Nuñez fue cuarto y Pablo Cavallo cerró
en el quinto puesto.
En la General Femenina la ganadora fue Greta Rodríguez, Florencia Arregin
fue segunda, tercera Claudia Damacena, Paolina Ustra fue cuarta y quinta
Andrea Jaques.
Podios por categorías
Mujeres
Hasta 19 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Celeste Almirón
|2°
|María Barrios
20 a 24 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Greta Rodríguez
|2°
|Camila Silva
|3°
|Paulina Beltramelli
|4°
|Ludmila Tejeria
|5°
|Agustina Pissano
25 a 29 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Florencia Arregin
|2°
|Patricia Pereira Das Neves
|3°
|Micaela Ravelli
|4°
|María Tenca
|5°
|Macarena Leon
30 a 34 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Eugenia Ribas
|2°
|Karen Ferreira
|3°
|Ingrid López
|4°
|Stephanie Vargas
|5°
|Luisa Olivera
35 a 39 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Paolina Ustra
|2°
|Andrea Jaques
|3°
|Daniela Ghigliazza
|4°
|Jeana Silveira
|5°
|Macarena Cigaran
40 a 44 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Claudia Damacena
|2°
|Verónica Texeira Nuñez
|3°
|Silvana Silva
|4°
|Judith Jardin
|5°
|Antonella D´Angelo
45 a 49 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Verónica Gancharov
|2°
|Analia Venegoni
|3°
|Claudia Trindade
|4°
|Carolina Menoni
|5°
|Edith de los Santos
50 a 54 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Mónica de los Santos
|2°
|Sandra De Mora
|3°
|Marta Rodríguez
|4°
|Isabelina Morales
|5°
|Judith Rosa
55 a 59 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Aline Darreche
60 a 64 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Ana Ferreira
|2°
|Felisa Figueroa
Hombres
Hasta 19 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Lucas Nuñez
|2°
|Bruno Varela
20 a 24 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Matías Almeida
|2°
|Junior Vargas
|3°
|Axel Cuadro
|4°
|Matías González
|5°
|Bruno Tironi
25 a 29 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Pablo Cavallo
|2°
|Sebastián Racua
|3°
|Nicolás Peruchena
|4°
|Andrés Ramírez
|5°
|Santiago Servedia
30 a 34 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Luis Mendietta
|2°
|Daniel Larrosa
|3°
|Alexis Ramos
|4°
|Gonzalo Sánchez
|5°
|Oscar Torres
35 a 39 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Maximiliano Calimaris
|2°
|Juan Trinidad
|3°
|Nicolás Cardozo
|4°
|Rodrigo Sánchez
|5°
|Federico Sañudo
40 a 44 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Cristian Vázquez
|2°
|Hugo Pereira
|3°
|Carlos Lacerda
|4°
|Fabricio Machado
|5°
|José Luis Ramallo
45 a 49 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Alejandro Godoy
|2°
|Gustavo Pissano
|3°
|Javier Almiron
|4°
|Enzo Salas
|5°
|Rover Pereira
50 a 54 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Juan Machado
|2°
|Fabián Rivas
|3°
|Gabriel Rodríguez
|4°
|Juan Da Rosa
|5°
|Javier Barrios
55 a 59 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Walter Cavallo
|2°
|César Rodríguez
|3°
|Julio Ortiz
|4°
|Ángel Peruchena
|5°
|Martin Da Costa Porto
60 a 64 años
|Posición
|Nombre
|1°
|Hugo Da Costa
|2°
|Walter Acosta
|3°
|Sergio Santurio
|4°
|Celmar Olivera
|5°
|Mario Reina
65 años o más
|Posición
|Nombre
|1°
|Otilio Gómez
|2°
|Luis Araujo