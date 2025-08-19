back to top
Atletismo: Luis Mendietta y Greta Rodríguez ganaron la 5ª fecha del Salto Run 2025

José Luis Toriani
Por José Luis Toriani
La 5ª fecha del Campeonato Salto Run 2025 denominado “25 años de Salto
Shopping” se celebró el pasado domingo en el Espacio Deportivo de Costanera
Norte. La prueba tuvo una distancia de 7,3 kilómetros en forma competitiva y
otra de 3 kilómetros participativa.
Podio General.
En la General Masculina el ganador fue Luis Mendeitta, segundo Cristian
Vázquez, tercero Daniel Larrosa, Lucas Nuñez fue cuarto y Pablo Cavallo cerró
en el quinto puesto.
En la General Femenina la ganadora fue Greta Rodríguez, Florencia Arregin
fue segunda, tercera Claudia Damacena, Paolina Ustra fue cuarta y quinta
Andrea Jaques.

Podios por categorías

Mujeres

Hasta 19 años

PosiciónNombre
Celeste Almirón
María Barrios

20 a 24 años

PosiciónNombre
Greta Rodríguez
Camila Silva
Paulina Beltramelli
Ludmila Tejeria
Agustina Pissano

25 a 29 años

PosiciónNombre
Florencia Arregin
Patricia Pereira Das Neves
Micaela Ravelli
María Tenca
Macarena Leon

30 a 34 años

PosiciónNombre
Eugenia Ribas
Karen Ferreira
Ingrid López
Stephanie Vargas
Luisa Olivera

35 a 39 años

PosiciónNombre
Paolina Ustra
Andrea Jaques
Daniela Ghigliazza
Jeana Silveira
Macarena Cigaran

40 a 44 años

PosiciónNombre
Claudia Damacena
Verónica Texeira Nuñez
Silvana Silva
Judith Jardin
Antonella D´Angelo

45 a 49 años

PosiciónNombre
Verónica Gancharov
Analia Venegoni
Claudia Trindade
Carolina Menoni
Edith de los Santos

50 a 54 años

PosiciónNombre
Mónica de los Santos
Sandra De Mora
Marta Rodríguez
Isabelina Morales
Judith Rosa

55 a 59 años

PosiciónNombre
Aline Darreche

60 a 64 años

PosiciónNombre
Ana Ferreira
Felisa Figueroa

Hombres

Hasta 19 años

PosiciónNombre
Lucas Nuñez
Bruno Varela

20 a 24 años

PosiciónNombre
Matías Almeida
Junior Vargas
Axel Cuadro
Matías González
Bruno Tironi

25 a 29 años

PosiciónNombre
Pablo Cavallo
Sebastián Racua
Nicolás Peruchena
Andrés Ramírez
Santiago Servedia

30 a 34 años

PosiciónNombre
Luis Mendietta
Daniel Larrosa
Alexis Ramos
Gonzalo Sánchez
Oscar Torres

35 a 39 años

PosiciónNombre
Maximiliano Calimaris
Juan Trinidad
Nicolás Cardozo
Rodrigo Sánchez
Federico Sañudo

40 a 44 años

PosiciónNombre
Cristian Vázquez
Hugo Pereira
Carlos Lacerda
Fabricio Machado
José Luis Ramallo

45 a 49 años

PosiciónNombre
Alejandro Godoy
Gustavo Pissano
Javier Almiron
Enzo Salas
Rover Pereira

50 a 54 años

PosiciónNombre
Juan Machado
Fabián Rivas
Gabriel Rodríguez
Juan Da Rosa
Javier Barrios

55 a 59 años

PosiciónNombre
Walter Cavallo
César Rodríguez
Julio Ortiz
Ángel Peruchena
Martin Da Costa Porto

60 a 64 años

PosiciónNombre
Hugo Da Costa
Walter Acosta
Sergio Santurio
Celmar Olivera
Mario Reina

65 años o más

PosiciónNombre
Otilio Gómez
Luis Araujo
