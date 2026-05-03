Una apuesta al futuro deportivo de los jóvenes del interior salteño

El programa Atletismo en la Ruralidad impulsa el deporte en jóvenes de 10 a 14 años en distintas localidades del interior de Salto.

La Asociación Atlética de Salto continúa consolidando su compromiso con el desarrollo deportivo y social de los jóvenes del departamento a través del programa «Atletismo en la Ruralidad«, una iniciativa especialmente dirigida a niños y adolescentes de entre 10 y 14 años que viven en distintas localidades del interior.

El proyecto, que viene desarrollándose con muy buena respuesta en cada una de las zonas involucradas, tiene como principal objetivo acercar la práctica del atletismo a aquellos jóvenes que, por cuestiones geográficas, muchas veces tienen menos oportunidades de acceder a actividades deportivas organizadas y de calidad.

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La propuesta ha sido diseñada para abarcar cuatro grandes zonas del departamento, permitiendo así una amplia cobertura territorial. Una de ellas comprende Colonia Lavalleja, Pueblo Lluberas y sus alrededores; otra incluye Rincón de Valentín y Biassini; la tercera está integrada por Pueblo Celeste, Colonia Itapebí y Colonia Rubio; mientras que la cuarta alcanza a San Antonio, Parada Herrería, Colonia Garibaldi, San Pedro y Granja Santana.

En cada uno de estos puntos, el programa busca generar espacios de encuentro, aprendizaje y crecimiento, utilizando al atletismo como una poderosa herramienta de integración, formación y desarrollo personal.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa ha sido el enorme respaldo recibido por parte de directores, docentes y autoridades de escuelas y liceos de las diferentes localidades. La colaboración de los centros educativos ha resultado fundamental para el éxito del programa, facilitando la coordinación de actividades y fortaleciendo el vínculo entre el deporte y la educación.

Desde la Asociación Atlética de Salto remarcan que el proyecto no se limita únicamente al aspecto competitivo. Por el contrario, se trata de una propuesta integral que combina actividades deportivas y formativas, promoviendo valores como el esfuerzo, la disciplina, el compañerismo y la superación personal.

Además, el programa apunta a crear espacios de participación genuina, donde los jóvenes puedan descubrir sus capacidades, desarrollar habilidades motrices y encontrar en el deporte una herramienta para su crecimiento físico, emocional y social.

La iniciativa también representa una oportunidad única para detectar nuevos talentos en el interior del departamento, ampliando la base del atletismo salteño y generando un semillero que seguramente dará frutos en el futuro.

«Atletismo en la Ruralidad» es posible gracias a las gestiones realizadas en el Parlamento y al valioso apoyo de la Fundación Gastesi Martinicorena, instituciones que han apostado por un proyecto que combina inclusión, educación y deporte.

A ello se suma el trabajo conjunto con las comunidades locales, cuyo involucramiento ha sido clave para que la propuesta llegue a cada rincón del departamento y tenga un impacto real en la vida de los participantes.

La Asociación Atlética de Salto continúa demostrando que el deporte puede ser mucho más que competencia: puede ser una herramienta transformadora, capaz de abrir puertas, generar oportunidades y construir un futuro mejor para las nuevas generaciones.

Con «Atletismo en la Ruralidad», cientos de niños y adolescentes del interior salteño encuentran hoy una nueva pista para soñar, crecer y proyectarse. Un proyecto que, sin dudas, deja huellas profundas en cada localidad que visita.

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