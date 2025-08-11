back to top
lunes, 11 de agosto de 2025
6.8 C
Salto
Atletismo: 5ª fecha del Salto Run será en Costanera Norte

Por José Luis Toriani
Diario EL PUEBLO digital
La 5ª fecha del Campeonato Salto Run 2025 denominado “25 años de Salto
Shopping” se correrá el próximo domingo 17 de agosto en el Espacio Deportivo
de Costanera Norte. La prueba tendrá una distancia de 7 kilómetros en forma
competitiva y otra de 3 kilómetros participativa.
Las inscripciones se pueden hacer a través de Abitab, colectivo N°123467,
costo es de $ 400 para la competitiva y de $ 300 para la participativa.

FechaDíaLugar
17 de agosto de 2025Costanera Norte
27 de setiembre de 2025Salto Shopping
19 de octubre de 2025Villa España
16 de noviembre de 2025Centro


Nota: las mismas están sujetas a modificación por imprevistos o causa de
fuerza mayor.


Corre Caminata de la Obra Social Don Bosco
El domingo 7 de setiembre a las 9 horas e largar la Corre Caminata 2025
organizada por la Obra Social Don Bosco. El lugar de concentración será San
Martín y Corrientes – Salto, Uruguay.
Las distancias serán de 5K Competitiva – $500 y de 3K Participativa – $350.
Incluye: Remera Medalla finisher Mesa de hidratación.
La premiación será del 1° al 5° en cada categoría competitiva Fiscalización con
sistema de chip e inscripciones en Punto de Control

