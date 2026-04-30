Atlético de Madrid 1 Arsenal 1, desde la Champions

La sentencia de los once pasos

El Atlético del «Cholo» Simeone y el Arsenal de Mikel Arteta regalaron un partido de ajedrez futbolístico donde nadie quiso regalar un centímetro. En un ambiente eléctrico, ambos equipos demostraron por qué están entre los cuatro mejores de Europa, aunque la puntería (y el VAR) dictaron sentencia desde los once metros.

El partido comenzó con el Atlético intentando imponer su ritmo físico, pero el Arsenal se mostró muy sólido con Martín Zubimendi y Declan Rice controlando la medular. Cuando parecía que nos iríamos al descanso sin goles, llegó la jugada que rompió el hielo. En el minuto 44, una incursión en el área rojiblanca terminó en penal a favor de los ingleses. El sueco Viktor Gyökeres, que ha sido una de las grandes sensaciones de la temporada, no perdonó desde el punto fatídico. Con una ejecución fría y precisa, batió a Jan Oblak para poner el 0-1 justo antes del entreacto, silenciando momentáneamente a la grada colchonera.



LA REACCIÓN DE LA «ARAÑA»

En la segunda mitad, el Atlético salió con otra cara. Simeone ajustó piezas y la presión alta empezó a asfixiar la salida de balón de los de Arteta. La insistencia tuvo premio en el minuto 56, cuando el árbitro señaló un nuevo penal, esta vez en el área de David Raya.

Julián Álvarez, «La Araña», asumió la responsabilidad. Con la calma que le caracteriza en las grandes citas, el argentino convirtió la pena máxima para poner el 1-1 definitivo (foto). El Metropolitano estalló, y durante los siguientes 15 minutos, el Atlético acosó la portería rival con disparos de Griezmann y Lookman, pero sin fortuna. Los minutos finales fueron un intercambio de golpes tácticos. El Arsenal introdujo a hombres como Gabriel Jesus y Leandro Trossard para intentar recuperar el control, mientras que el Atlético se mantuvo firme en defensa con un Dávid Hancko imperial (pese a ver la amarilla en el 78′).

Al final, un empate que sabe a poco para los locales por el empuje final, pero que deja al Arsenal con la ligera ventaja de cerrar la eliminatoria en el Emirates Stadium.

PARA EL APUNTE

Goles: Julián Álvarez** (56′ P) | Viktor Gyökeres (44′ P) |

Posesión: | 48% | 52% |

Remates| 10 (3 a puerta) | 3 (2 a puerta) |

Tarjetas| D. Hancko (Amarilla) | – |

Lo mejor del partido: El duelo táctico en el mediocampo y la efectividad de los delanteros en los momentos clave.

Lo que viene: El partido de vuelta decidirá quién viaja a la gran final. Con este resultado, cualquier victoria clasifica a cualquiera de los dos, y un empate nos llevaría a la prórroga.

Con Racing ya campeón, es la 14ª fecha que viene

La primera de las dos fechas finales en el Torneo Apertura de la «A», que tiene a Racing de Sayago como anticipado campeón. Con los tres primeros partidos para disputarse el sábado. Nacional jugará el sábado y Peñarol concluye el lunes con Defensor Sporting. De partido en partido, con este cronograma.

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CAMPEONATO URUGUAYO 2026

TORNEO APERTURA

Décimo cuarta fecha.

SÁBADO 2 DE MAYO

JUVENTUD-WANDERERS

Parque Artigas de Las Piedras. Hora: 12:30.

Juez: Javier Burgos. Asistentes: Agustín Berisso y Mauricio Hernández.

Cuarto árbitro: Kevin Fontes. VAR: Yimmy Álvarez y Diego Riveiro.

CERRO-DEPORTIVO MALDONADO

Estadio Tróccoli. Hora: 15:30.

Juez: Bruno Sacarelo. Asistentes: Héctor Bergaló y Juan Álvarez.

Cuarto árbitro: Marcelo García. VAR: Antonio García y Javier Irazoqui.

LIVERPOOL-DANUBIO

Parque Viera. Hora: 18:30.

Juez: Gustavo Tejera. Asistentes: Nicolás Tarán y Carlos Barreiro.

Cuarto árbitro: Federico Río. VAR: Leodán González y Marcelo Alonso.

DOMINGO 3 DE MAYO

PROGRESO-CERRO LARGO

Parque Paladino. Hora: 09:30.

Juez: Javier Feres. Asistentes: Pablo Llarena y Nicolás Piaggio.

Cuarto árbitro: Ruben Umpiérrez. VAR: Christian Ferreyra y Richard Trinidad.

BOSTON RIVER-CENTRAL ESPAÑOL

Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Hora: 12:00.

Juez: Esteban Guerra. Asistentes: Martín Soppi y Daiana Fernández.

Cuarto árbitro: Eduardo Varela. VAR: Daniel Rodríguez y Jonhatan Fuentes.

RACING-MC TORQUE

Parque Roberto. Hora: 15:30.

Juez: Andrés Matonte. Asistentes: Andrés Nievas y Franco Mieres.

Cuarto árbitro: Santiago Motta. VAR: Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández.

ALBION-NACIONAL

Estadio Centenario. Hora: 20:00.

Juez: Hernán Heras. Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador De Prado.

Cuarto árbitro: Federico Modernell. VAR: Andrés Cunha y Federico Piccardo.

LUNES 4 DE MAYO

PEÑAROL-DEFENSOR SPORTING

Estadio Campeón del Siglo. Hora: 19:30.

Juez: Mathías De Armas. Asistentes: Mathías Muniz y Matías Rodríguez.

Cuarto árbitro: Leandro Lasso. VAR: Diego Dunajec y Alberto Píriz.

Cuando Cavenaghi habló: «La inversión te ayuda, pero el tema es donde pones ese dinero»

“Con mi socio Ignacio Rossi se nos caían las lágrimas cuando se dio el título. Es soñado lo que

conseguimos. Uno puede gestionar muy bien pero esto es un deporte y tenés que ganar”.

“Si perdíamos con Peñarol y quedábamos cinco puntos atrás, la historia hubiera sido otra. Ese partido y

la remontada con Wanderers fueron señales que se nos podía dar”.

“Si viene una buena oferta por un jugador se evaluará, pero no es nuestra idea desmantelar el plantel.

Los jugadores que van a salir son los que han jugado poco”.

“Yo siempre me pongo en el lugar del jugador y por más que uno no quiera, estar en el foco de un grande te afecta. Peñarol nunca hizo una oferta por Esteban da Silva y al jugador le quedó esa espina.

Pero nosotros le renovamos el contrato para mostrarle confianza”.

“En ningún momento estuvo en duda Cristian Chambian. Está en el proyecto desde el día uno y

esperamos el momento justo para ofrecerle el cargo de entrenador. Y tiene un gran equipo de trabajo con ídolos del club como el ‘Lalo’ Aguilar y el ‘Loco’ Contreras”.

“El ‘Rulo’ Varela es un bastión de este plantel. Un tipo súper profesional que volvió de una lesión de cruzados.

Está desde el minuto cero con nosotros y entiende el proyecto a la perfección”.

“Acá no existe la Asociación Civil por un lado y la SAD por el otro. Somos el Racing Club de Montevideo.

Un solo club. Cada uno desde su rol hace crecer a la institución”.

“Tengo total libertad como Director Deportivo para trabajar con Bayern Múnich. Están muy contentos por el crecimiento del proyecto y seguimos trabajando con mucha humildad”.

“Todos conocemos las diferencias económicas con los grandes. Por eso es un gusto más dulce haber ganado este campeonato. Yo gané títulos muy lindos a lo largo de mi carrera pero este tiene un valor muy especial”

“No es casualidad que haya cuatro SAD en los primeros cinco lugares del torneo. La inversión te ayuda, pero el tema es donde pones ese dinero. Es muy relativo. El éxito o el fracaso depende de la gestión”.

“La idea es hacer una linda fiesta el domingo en el Roberto. No queremos escatimar en nada porque es un momento histórico para todos”.

Firma: FERNANDO CAVENAGHI hoy en @elespectadoruy

Copa Sudamericana: Boston River no pega una

Boston River volvió a perder por la Copa Sudamericana y quedó al borde de la eliminación. No pudo con O’Higgins en su visita a Chile y cayó 2:0 en un partido donde fue superado y donde la frustración le ganó. La planificación previa del partido por parte de Ignacio Ithurralde cambió abruptamente en el inicio del partido.

El gol de Martín Sarrafiore a los cuatro minutos obligó a Boston River a tener que adelantarse, pero el Sastre no supo cómo. No logró imponer su juego y fue controlado por el rival que, con la ventaja tempranera, manejó el partido a su merced.

En los primeros minutos del complemento, el conjunto uruguayo tuvo su momento de mayor lucidez, pero tras sufrir el golpe del segundo gol, a los 59′, Boston River fue consumido por la frustración. Terminó jugando con nueve jugadores, tras las expulsiones de Leandro Suhr y de Jairo O’Neil y pudo recibir más goles si el rival hubiese sido más efectivo. Dura derrota para el Sastre, que sigue sin sumar unidades y que quedó rezagado en su grupo, donde su continuidad pende de un hilo.

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