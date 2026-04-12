Atletas salteños con muy buenas marcas en Puerto Yeruá

Atletas de La Tribu Run lograron podios en exigente carrera de trail en Puerto Yeruá, Entre Ríos, con más de 1.000 corredores de Uruguay y Argentina.

Atletas de nuestra ciudad integrantes del equipo La Tribu Run cruzaron el río Uruguay para participar en una exigente competencia pedestre disputada en Puerto Yeruá, provincia de Entre Ríos, Argentina. La prueba fue organizada por la Asociación Atlética Los Galgos y reunió a más de mil corredores provenientes de distintos puntos de Uruguay y Argentina, consolidándose como una de las carreras de trail más atractivas de la región.

El circuito se caracterizó por su contacto directo con la naturaleza, ofreciendo un recorrido desafiante entre barrancas con vista al río Uruguay, lagunas, canteras, arroyos y parques turísticos. Las características del terreno, sumadas a las condiciones propias del entorno natural, exigieron al máximo la resistencia de los competidores, que debieron afrontar un trazado tan atractivo como demandante desde el punto de vista físico.

- espacio publicitario -

La competencia incluyó distancias de 6, 12 y 21 kilómetros, permitiendo la participación de atletas de distintos niveles. El entorno natural y las vistas privilegiadas acompañaron cada tramo del recorrido, aunque el desnivel y la irregularidad del terreno pusieron a prueba la preparación de los corredores.

En este contexto, el equipo salteño La Tribu Run cumplió una destacada actuación, logrando ubicaciones de privilegio en varias categorías, reflejo del trabajo constante y la preparación que el grupo viene desarrollando en los últimos años.

Entre los resultados más destacados se encuentran los siguientes:

Damián Morelis , 1º puesto en su categoría.

, 1º puesto en su categoría. Roberto Ramos , 2º puesto en su categoría.

, 2º puesto en su categoría. Alejandra Olivera , 2º puesto en su categoría.

, 2º puesto en su categoría. Patricia Abreu , 4º puesto en su categoría.

, 4º puesto en su categoría. Salvador Artía , 5º puesto en su categoría.

, 5º puesto en su categoría. Leticia Aranguren, 5º puesto en su categoría.

La participación en este tipo de competencias fuera del país no solo permite sumar experiencia deportiva, sino también fortalecer la integración entre corredores de la región y promover el intercambio deportivo entre ambas orillas del río Uruguay.

Tras este positivo comienzo de temporada, los integrantes de La Tribu Run continúan con su planificación de entrenamientos pensando en el Campeonato Salteño de running, que dará inicio el próximo 12 de abril, instancia en la que buscarán mantener el buen nivel demostrado en territorio entrerriano.

El equipo entrena bajo la dirección de la profesora Anahí Custodio, quien acompaña el proceso de preparación de los atletas, apostando al crecimiento deportivo y a la consolidación de un grupo que continúa sumando logros y representando a Salto en diferentes competencias de la región.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/t1m4