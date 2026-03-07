Atletas salteñas dirán presente en la Maratón de la Mujer en Concordia



Un grupo de atletas de Salto participará este domingo en la 16ª Maratón de la Mujer en Concordia, competencia que reunirá a más de 1.200 corredoras.

Salteñas rumbo a Entre Rios para la Maratón de la Mujer. Foto: Facebook Maraton de la Mujer.

La ciudad de Concordia se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional Maratón de la Mujer, que este año celebrará su 16ª edición y contará también con la presencia de atletas provenientes de Salto.

La competencia se disputará este domingo desde las 9 de la mañana y tendrá como punto de partida y llegada la plaza 25 de Mayo, recorriendo un circuito urbano de 5 kilómetros por las calles de la ciudad entrerriana. Para esta edición se espera la participación de más de 1.200 corredoras, lo que refleja el crecimiento que ha tenido el evento desde su primera realización, cuando apenas superaba las 30 participantes.

Desde Salto, un grupo de atletas dirá presente en esta cita deportiva que se ha convertido en un clásico del calendario regional, buscando completar el recorrido y formar parte de una jornada que combina deporte, encuentro y reivindicación del rol de la mujer en la sociedad.

Entre las novedades de esta edición estará la participación de pacientes oncológicos del hospital Felipe Heras y la presencia de grupos que buscarán visibilizar la lucha contra la violencia de género.

La organización dispuso un importante operativo de apoyo con ambulancias, sumado a puestos de hidratación.

