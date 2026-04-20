ASSE Salto: rondas rurales del 20 al 24 de abril

La Red de Atención Primaria de Salto de ASSE informó el cronograma de rondas rurales correspondiente a la semana del 20 al 24 de abril de 2026, con despliegue de equipos de salud en diversas localidades del interior del departamento.

El operativo incluye atención en medicina familiar, pediatría, ginecología, medicina general, partería y vacunación, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud en zonas rurales.

Cronograma de atención

Lunes 20

Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.

San Antonio y Colonia 18 de Julio. Pediatra Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.

Belén, Constitución, Palomas y Saucedo. Partera Lorena Austria: Belén.

Belén. Partera Andrea de María: Constitución.

Martes 21

Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi.

Colonia 18 de Julio, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi. Medicina Familiar Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.

Barrio Albisu. Pediatra Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio.

Colonia 18 de Julio y San Antonio. Pediatra Dra. Bettina Arismendi: Constitución.

Constitución. Ginecóloga Dra. Ana Gómez: Constitución y Belén.

Constitución y Belén. Medicina General Dr. Ramón Soto: Rincón de Valentín.

Miércoles 22

Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.

San Antonio y Colonia 18 de Julio. Partera Andrea de María: Constitución.

Constitución. Ginecóloga Dra. Ana Gómez: Colonia Itapebí, Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja.

Jueves 23

Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio.

Colonia 18 de Julio. Partera Lorena Austria: Paso Potrero, Paso Cementerio, Carumbé, Paso de las Piedras, Pepe Núñez y Quintana.

Paso Potrero, Paso Cementerio, Carumbé, Paso de las Piedras, Pepe Núñez y Quintana. Pediatra Dra. Sandra Ghigliazza: Barrio Albisu.

Barrio Albisu. Pediatra Dra. Carla Monterroso: Colonia Itapebí, Colonia Lavalleja y Pueblo Biassini.

Colonia Itapebí, Colonia Lavalleja y Pueblo Biassini. Partera Andrea de María: Constitución.

Constitución. Medicina General Dr. Ramón Soto: Colonia Itapebí.

Colonia Itapebí. Ronda de Vacunación Aux. de Enfermería Yanet Chúa: Belén, Palomas y Saucedo.

Belén, Palomas y Saucedo. Medicina General Dr. Washington Díaz: Sarandí de Arapey.

Viernes 24

Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: Hipódromo y Colonia 18 de Julio.

Hipódromo y Colonia 18 de Julio. Medicina Familiar Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.

Barrio Albisu. Medicina General Dra. Irene Baillo: San Antonio.

San Antonio. Pediatra Dra. Graciela Barrios: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.

Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín. Medicina General Dra. Martha Errandonea: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.

Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín. Medicina General Dr. Washington Díaz: Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Russo.

Médicos radicados en el interior

ASSE también detalló los profesionales que permanecen radicados en distintas localidades del interior durante este período:

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Pueblo Belén: Dr. Sebastián Vieira, del 16 al 30 de abril.

Dr. Sebastián Vieira, del 16 al 30 de abril. Villa Constitución: Dra. Maricela Espronceda, del 16 al 23 de abril; Dr. Gerson Espitia, del 24 al 30 de abril.

Dra. Maricela Espronceda, del 16 al 23 de abril; Dr. Gerson Espitia, del 24 al 30 de abril. Colonia Lavalleja: Dra. Dorcas Rolón, del 20 al 24 de abril.

Dra. Dorcas Rolón, del 20 al 24 de abril. Pueblo Valentín: Dr. Ramón Soto, del 20 al 23 de abril; Dra. Sheila Bañal, los días 24 y 25 de abril.

Dr. Ramón Soto, del 20 al 23 de abril; Dra. Sheila Bañal, los días 24 y 25 de abril. Cerros de Vera: Dra. Marcia Carpannessi, los días 19, 20, 28 y 30 de abril.

Dra. Marcia Carpannessi, los días 19, 20, 28 y 30 de abril. Pueblo Fernández: Dr. Washington Díaz, del 15 al 27 de abril.

La planificación semanal permite organizar la atención en territorio, acercando servicios de salud a los usuarios del interior y facilitando el acceso a consultas y controles en diferentes puntos del departamento.

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