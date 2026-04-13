ASSE Salto: rondas rurales del 13 al 17 de abril

La Red de Atención Primaria de Salto de ASSE difundió el cronograma de rondas rurales correspondiente a la semana del 13 al 17 de abril de 2026, con despliegue de equipos de salud en múltiples localidades del interior del departamento.

El operativo incluyó atención en medicina familiar, pediatría, medicina general, partería y vacunación, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios esenciales en zonas rurales y de difícil acceso.

Cronograma de atención

Lunes 13

Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.

San Antonio y Colonia 18 de Julio. Pediatra Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.

Belén, Constitución, Palomas y Saucedo. Partera Andrea de María: Constitución.

Constitución. Ronda de Vacunación Lic. en Enfermería Claudia Yasuire: Campo de Todos, Laureles, Puntas de Valentín, Paso del Parque, Punta de Cañas, Cerros de Vera y Paso de las Piedras.

Martes 14

Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi.

Colonia 18 de Julio, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi. Medicina Familiar Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.

Barrio Albisu. Pediatra Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio.

Colonia 18 de Julio y San Antonio. Pediatra Dra. Bettina Arismendi: Constitución.

Constitución. Pediatra Dra. Graciela Barrios: Carumbé, Paso Cementerio, Pepe Núñez, Paso de las Piedras y Quintana.

Carumbé, Paso Cementerio, Pepe Núñez, Paso de las Piedras y Quintana. Medicina General Dra. Martha Errandonea: Carumbé, Paso Cementerio, Pepe Núñez, Paso de las Piedras y Quintana.

Miércoles 15

Medicina General Dr. Washington Díaz: Colonia Itapebí, Pueblo Cayetano, Paso de la Herrería y Pueblo Fernández.

Jueves 16

Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio.

Colonia 18 de Julio. Partera Daniela Furtado: Campo de Todos, Laureles, Puntas de Valentín, Paso del Parque, Cerros de Vera y Puntas de Cañas.

Campo de Todos, Laureles, Puntas de Valentín, Paso del Parque, Cerros de Vera y Puntas de Cañas. Pediatra Dra. Sandra Ghigliazza: Barrio Albisu.

Barrio Albisu. Pediatra Dra. Carla Monterroso: Hipódromo, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi.

Hipódromo, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi. Partera Andrea de María: Constitución.

Viernes 17

Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: Hipódromo y Colonia 18 de Julio.

Hipódromo y Colonia 18 de Julio. Medicina Familiar Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.

Barrio Albisu. Medicina General Dr. Marcial Álvarez: Palomas y Saucedo.

Palomas y Saucedo. Medicina General Dra. Irene Baillo: San Antonio.

San Antonio. Medicina General Dr. Washington Díaz: Sarandí de Arapey.

Médicos radicados en el interior

ASSE también informó los profesionales radicados en distintas localidades del interior durante este período:

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Pueblo Belén: Dra. Tatiana Torrens, del 1 al 15 de abril; Dr. Sebastián Vieira, del 16 al 30 de abril.

Dra. Tatiana Torrens, del 1 al 15 de abril; Dr. Sebastián Vieira, del 16 al 30 de abril. Villa Constitución: Dra. Maricela Espronceda, del 16 al 22 de abril; Dr. Gerson Espitia, del 9 al 15 de abril.

Dra. Maricela Espronceda, del 16 al 22 de abril; Dr. Gerson Espitia, del 9 al 15 de abril. Colonia Lavalleja: Dra. Dorcas Rolón, del 13 al 17 de abril.

Dra. Dorcas Rolón, del 13 al 17 de abril. Pueblo Valentín: Dr. Ramón Soto, del 13 al 16 de abril; Dra. Sheila Bañal, los días 17 y 18 de abril.

Dr. Ramón Soto, del 13 al 16 de abril; Dra. Sheila Bañal, los días 17 y 18 de abril. Cerros de Vera: Dra. Marcia Carpannessi, del 16 al 20 de abril.

Dra. Marcia Carpannessi, del 16 al 20 de abril. Pueblo Fernández: Dr. Washington Díaz, del 15 al 27 de abril.

La planificación semanal permite a los usuarios del interior organizar sus consultas y acceder a controles médicos, vacunación y atención especializada en diferentes puntos del territorio.

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