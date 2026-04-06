ASSE Salto coordinó rondas rurales del 6 al 10 de abril
La Red de Atención Primaria de Salto de ASSE dio a conocer el cronograma de rondas rurales correspondiente a la semana del 6 al 10 de abril de 2026, con presencia de distintos profesionales de la salud en localidades del interior del departamento.
El operativo incluyó atención en medicina familiar, pediatría, ginecología, medicina general, odontología, partería y vacunación, reforzando el acceso a servicios de salud en zonas rurales y alejadas de los centros urbanos.
Cronograma de atención
Lunes 6
- Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
- Pediatra Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.
- Partera Lorena Austria: Belén.
- Partera Andrea de María: Constitución.
- Odontóloga Jessy de María: Colonia Harriague.
- Ronda de Vacunación Lic. Claudia Yasuire: Colonia Itapebí, Rincón de Valentín, Valentín y Colonia Lavalleja.
Martes 7
- Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi.
- Medicina Familiar Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Pediatra Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio.
- Pediatra Dra. Bettina Arismendi: Constitución.
Miércoles 8
- Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
- Partera Andrea de María: Constitución.
- Ginecóloga Dra. Ana Gómez: Itapebí, Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja.
- Ronda de Vacunación Lic. Claudia Yasuire: Campo de Todos, Laureles, Puntas de Valentín, Paso del Parque, Punta de Cañas, Cerros de Vera y Paso de las Piedras.
Jueves 9
- Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio.
- Partera Lorena Austria: Pueblo Olivera, Colonia Lavalleja, Pueblo Biassini, Rincón de Valentín e Itapebí.
- Pediatra Dra. Sandra Ghigliazza: Barrio Albisu.
- Pediatra Dra. Carla Monterroso: Itapebí, Colonia Lavalleja y Pueblo Biassini.
- Partera Andrea de María: Constitución.
- Medicina General Dra. Marcia Carpannessi: Paso del Parque y Puntas de Cañas.
Viernes 10
- Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: Hipódromo y Colonia 18 de Julio.
- Medicina Familiar Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
- Medicina General Dra. Irene Baillo: San Antonio.
- Pediatra Dra. Graciela Barrios: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.
- Medicina General Dra. Martha Errandonea: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.
- Medicina General Dr. Washington Díaz: Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Russo.
Médicos radicados en el interior
ASSE también informó la presencia de médicos radicados en distintas localidades del interior del departamento durante este período:
- Pueblo Belén: Dra. Tatiana Torrens, del 1º al 15 de abril.
- Villa Constitución: Dra. Maricela Espronceda, del 1º al 8 de abril; Dr. Gerson Espitia, del 9 al 15 de abril.
- Colonia Lavalleja: Dra. Dorcas Rolón, del 6 al 10 de abril.
- Pueblo Valentín: Dr. Ramón Soto, del 6 al 9 de abril; Dra. Sheila Bañal, los días 10 y 11 de abril.
- Cerros de Vera: Dra. Marcia Carpannessi, los días 8 y 9 de abril.
La planificación permite garantizar la cobertura sanitaria en el interior del departamento, facilitando el acceso a consultas, controles y vacunación en diferentes puntos del territorio.