ASSE Salto coordinó rondas rurales del 6 al 10 de abril

Falleció hoy, 1 de abril de 2026, a los 81 años de edad. Sus hijos: Lucía y Nelson; Federico y Gabriela; Leonardo y Alejandra. Sus nietos: Sofía, Agustina, Victoria, Camila, Julieta, Montserrat, Paz. Y sus respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse en Cementerio de Pueblo Belén, hora a confirmar.