ASSE Salto coordinó rondas rurales del 6 al 10 de abril

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Por Diario EL PUEBLO
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ASSE Salto coordinó rondas rurales del 6 al 10 de abril

La Red de Atención Primaria de Salto de ASSE dio a conocer el cronograma de rondas rurales correspondiente a la semana del 6 al 10 de abril de 2026, con presencia de distintos profesionales de la salud en localidades del interior del departamento.

El operativo incluyó atención en medicina familiar, pediatría, ginecología, medicina general, odontología, partería y vacunación, reforzando el acceso a servicios de salud en zonas rurales y alejadas de los centros urbanos.

Cronograma de atención

Lunes 6

  • Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
  • Pediatra Dra. Silvia Oberti: Belén, Constitución, Palomas y Saucedo.
  • Partera Lorena Austria: Belén.
  • Partera Andrea de María: Constitución.
  • Odontóloga Jessy de María: Colonia Harriague.
  • Ronda de Vacunación Lic. Claudia Yasuire: Colonia Itapebí, Rincón de Valentín, Valentín y Colonia Lavalleja.

Martes 7

  • Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio, Colonia Harriague y Colonia Garibaldi.
  • Medicina Familiar Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
  • Pediatra Dra. Carla Monterroso: Colonia 18 de Julio y San Antonio.
  • Pediatra Dra. Bettina Arismendi: Constitución.

Miércoles 8

  • Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: San Antonio y Colonia 18 de Julio.
  • Partera Andrea de María: Constitución.
  • Ginecóloga Dra. Ana Gómez: Itapebí, Rincón de Valentín, Pueblo Biassini y Colonia Lavalleja.
  • Ronda de Vacunación Lic. Claudia Yasuire: Campo de Todos, Laureles, Puntas de Valentín, Paso del Parque, Punta de Cañas, Cerros de Vera y Paso de las Piedras.

Jueves 9

  • Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: Colonia 18 de Julio.
  • Partera Lorena Austria: Pueblo Olivera, Colonia Lavalleja, Pueblo Biassini, Rincón de Valentín e Itapebí.
  • Pediatra Dra. Sandra Ghigliazza: Barrio Albisu.
  • Pediatra Dra. Carla Monterroso: Itapebí, Colonia Lavalleja y Pueblo Biassini.
  • Partera Andrea de María: Constitución.
  • Medicina General Dra. Marcia Carpannessi: Paso del Parque y Puntas de Cañas.

Viernes 10

  • Medicina Familiar Dra. Graciela Rodríguez: Hipódromo y Colonia 18 de Julio.
  • Medicina Familiar Dra. María José Peláez: Barrio Albisu.
  • Medicina General Dra. Irene Baillo: San Antonio.
  • Pediatra Dra. Graciela Barrios: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.
  • Medicina General Dra. Martha Errandonea: Campo de Todos, Laureles y Puntas de Valentín.
  • Medicina General Dr. Washington Díaz: Cuchilla de Guaviyú, Guaviyú de Arapey y Pueblo Russo.

Médicos radicados en el interior

ASSE también informó la presencia de médicos radicados en distintas localidades del interior del departamento durante este período:

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  • Pueblo Belén: Dra. Tatiana Torrens, del 1º al 15 de abril.
  • Villa Constitución: Dra. Maricela Espronceda, del 1º al 8 de abril; Dr. Gerson Espitia, del 9 al 15 de abril.
  • Colonia Lavalleja: Dra. Dorcas Rolón, del 6 al 10 de abril.
  • Pueblo Valentín: Dr. Ramón Soto, del 6 al 9 de abril; Dra. Sheila Bañal, los días 10 y 11 de abril.
  • Cerros de Vera: Dra. Marcia Carpannessi, los días 8 y 9 de abril.

La planificación permite garantizar la cobertura sanitaria en el interior del departamento, facilitando el acceso a consultas, controles y vacunación en diferentes puntos del territorio.

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