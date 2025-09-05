back to top
viernes, septiembre 5, 2025
ASSE anuncia nueva Gira Rural de Salud en Salto

ASSE RAP SALTO: Nueva Gira Rural de Salud en Salto
Con la presencia de médicos, parteras, odontólogos y equipos de enfermería, se asegura una atención continua para la población del interior

Lic. Verónica Trindade, subdirectora de la RAP

Equipos médicos recorrerán el interior del departamento entre el 8 y el 12 de setiembre

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a través de la Red de Atención Primaria (RAP) de Salto, anunció el cronograma de la Gira Rural de Salud correspondiente a la semana del 8 al 12 de setiembre de 2025.

El objetivo de esta iniciativa es garantizar la atención médica integral en zonas rurales y localidades alejadas de la capital departamental, acercando especialidades como medicina familiar, pediatría, ginecología, odontología, partería, farmacia y vacunación.

Cronograma semanal

  • Lunes 8: atención en San Antonio, Colonia 18 de Julio, Belén, Constitución, Saucedo y Palomas.
  • Martes 9: visitas a Colonia Harriague, Albisu, Carumbé, Paso Cementerio, Paso Potrero, Pepe Núñez, Paso de las Piedras, Quintana y Constitución.
  • Miércoles 10: se incluyen San Antonio, Colonia 18 de Julio, Albisu, Pueblo Muguerza, Cerro Chato, Rincón de Valentín e Itapebí. También habrá vacunación y consultas ginecológicas.
  • Jueves 11: atención en Colonia 18 de Julio, Albisu, Pueblo Olivera, Lavalleja, Biassini, Rincón de Valentín e Itapebí.
  • Viernes 12: cobertura en Colonia 18 de Julio, Hipódromo, Laureles, Puntas de Valentín, Campo de Todos, San Antonio, Cuchilla de Guabiyú, Guabiyú de Arapey y Pueblo Russo.

Médicos radicados en el interior

El comunicado también detalla la presencia de profesionales fijos en diversas localidades:

  • En Belén, la Dra. Lorena Rebollo atenderá del 8 al 13.
  • En Villa Constitución, los doctores Espronceda y Espitia estarán entre el 8 y el 12.
  • En Colonia Lavalleja, la Dra. Rolón estará del 8 al 13.
  • En Pueblo Valentín, el Dr. Ramón Soto (8 al 10) y el Dr. Hernández (11 y 12).
  • En Cerros de Vera, la Dra. Marcia Carpannessi cumplirá agenda entre el 1 y el 8 y continuará los días 16 al 24 y 30 de setiembre.

Una red que acerca salud a cada rincón

Desde la RAP Salto destacaron que este plan busca reforzar el acceso a la salud en zonas rurales, muchas veces alejadas de los centros asistenciales. “Con la presencia de médicos, parteras, odontólogos y equipos de enfermería, se asegura una atención continua para la población del interior”, expresó la subdirectora de la RAP, Lic. Verónica Trindade.

