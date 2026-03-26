Asociación de Abogados de Salto y sus funciones en sus 80 años

A 80 años de su fundación, la Asociación de Abogados de Salto no es únicamente una institución gremial: es una construcción colectiva que ha sabido adaptarse al paso del tiempo sin perder su esencia. Nacida bajo el amparo de un estatuto cuya redacción llevó la impronta del Dr. Eduardo J. Couture, la AAS se erige como un espacio de defensa profesional, reflexión jurídica y compromiso con la sociedad.

Ocho décadas después, su vigencia no es casual. Es el resultado de un proceso continuo de renovación institucional, impulsado por generaciones de abogados que comprendieron que el ejercicio del Derecho no se agota en los estrados, sino que también se fortalece en la acción gremial. En ese camino, corresponde destacar a quienes han asumido la responsabilidad de conducir la institución, este año 2026 al Dr Ulises Gonzálvez Brum (Presidente), Dr. Gastón Ferreira (vicepresidente); Dra. Milagros Larrosa (secretaria); Dra. Andrea Amaral⁩ (pro secretaria), Dra. Florencia Solano⁩ (tesorera); Dra. ⁨Martha Richard⁩ (pro tesorera); Dr. Andrés Tironi⁩ (vocal); Dres. ⁨Pablo Sosa, Julio Zunino⁩ y ⁨Marcela Panizza⁩ (suplentes), además del apoyo de ex Directivos como Dres. Hugo Ferreira, Enzo Paique, Mayra Moreira, Patricia Carbonell, María Isabel González, Gastón Vela, Silvana Montenegro, Paulina Germinó, Fabricio Figueroa, Mónica Cabrera, Fiorella Guglielmone, Dario Menoni , Joaquín Silva, Stephanie Carracciolo, José Luis Camejo y Enrique Galvarini, entre otros, quienes han contribuido a modernizar la Asociación y proyectarla hacia nuevos desafíos.

Pero la historia de la AAS no se explica solo desde sus presidencias como la que tuve el honor de presidir hace dos años.

Es, sobre todo, el reflejo del trabajo silencioso y constante de sus directivos, pasados y presentes, y de los profesionales que día a día deciden involucrarse, participar y aportar. Son ellos quienes sostienen la vida institucional, quienes promueven instancias de formación, quienes defienden condiciones dignas para el ejercicio de la profesión y quienes comprenden que el fortalecimiento del colectivo redunda, en definitiva, en un mejor servicio de Justicia para la sociedad.

En tiempos de transformaciones tecnológicas, cambios normativos y nuevas exigencias sociales, la Asociación de Abogados de Salto mantiene un rol insustituible: ser un ámbito de referencia, de respaldo y de construcción común. Porque detrás de cada expediente hay un profesional, y detrás de cada profesional hay una persona que también enfrenta desafíos, necesidades y legítimas aspiraciones de mejora en su labor.

Por eso, este aniversario no es solo una celebración, sino también una oportunidad para reconocer y agradecer a todos aquellos que, con compromiso y vocación, buscan soluciones para el colectivo y trabajan en defensa de nuestros derechos. La tarea gremial, muchas veces invisible, es en realidad un pilar fundamental para garantizar el ejercicio libre, digno y ético de la abogacía.

Como enseñaba el propio Couture: “Tu deber es luchar por el Derecho; pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia.” Esa máxima, que trasciende generaciones, sigue siendo el norte que guía a la Asociación y a quienes la integran.

A 80 años, la Asociación de Abogados de Salto no solo honra su pasado: reafirma su compromiso con el presente y proyecta, con responsabilidad, el futuro de la profesión.

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