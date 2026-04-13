Asamblea y después

En la Liga Salteña no pasa lo que pasó en Paysandú

(Foto: Heroica Deportiva Oficial de Paysandú)

Lo sucedido en la Liga de Paysandú en el marco de la asamblea, trascendió fronteras. Ocurre que se denunció una presunta manipulación en el proceso electoral donde Nelson Manzor fue reelegido como presidente (con 12.5 votos) frente a Juliet Irisarri (con 11 votos). El informe sostiene que la asamblea podría ser nula debido a irregularidades en la inhabilitación de clubes que apoyaban a la oposición.

LOS PUNTOS CLAVES DEL CONFLICTO

Se trata en este caso desde EL PUEBLO, plantear una síntesis a los efectos de comprender el hecho consumado. Recoger enfoques de colegas, para arribar a este cuadro de situación.

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1. Votos anulados a la oposición

Club Rampla Juniors: no se le permitió votar por una supuesta deuda de $11.600 informada a última hora. Sin embargo, los documentos muestran que $9.000 corresponden a una compra de pelotas con plazo de pago hasta el 19 de abril, y el resto de la deuda (rifas) ya habría sido saldado según el Libro Mayor.

Club Queguay: fue inhabilitado por no tener personería jurídica. No obstante, se denuncia un trato desigual, ya que al club Piedras Coloradas (que apoyaba a Manzor) se le permitió votar estando en la misma situación legal.



2. Cálculo electoral

Si se hubieran contabilizado estos votos, Juliet Irisarri habría ganado la elección (proyectando un resultado de 13 a 12.5, o similar a su favor).



3. Cuestionamientos a la gestión de Manzor

Se señala como «extraño» que Manzor fuera reelegido cuando su Memoria de gestión y su Balance contable no fueron aprobados por los clubes previamente. La falta de aprobación de la Memoria se interpreta en el texto como una clara señal de pérdida de confianza.



4. A manera de conclusión.

El informe sugiere que la asamblea está viciada de nulidad, que los dos votos de Irisarri fueron quitados sin argumentos válidos y que se debería convocar a una nueva elección para garantizar la transparencia. De lo que no hay dudas: en la Liga Salteña de Fútbol no pasa lo que pasó en Paysandú. Sería inviable que en la Liga Salteña de Fútbol se originaran este tipo de situaciones. Por otra parte, nunca las hubo.

La Copa del Interior Sub 16:Se perdió el partido pero no la punta

La Copa del Interior de Selecciones Femeninas Sub-16 sigue quemando etapas y la cuarta jornada dejó definiciones salientes, destacándose la clasificación anticipada de Cerro Largo, que mantiene un andar perfecto en el certamen. Mientras tanto, en el resto de las series, la paridad es la protagonista y varios quedaron a un paso de sellar su boleto a la próxima instancia.

Serie E: Cerro Largo, el primer dueño del boleto

La selección de Cerro Largo no dejó dudas en su visita a Rivera. Con una contundente victoria por 3-0, gracias a los goles de Raiza Silvera, Sofía Antúnez y Ayelen Costa, el equipo de la frontera alcanzó los 9 puntos y se convirtió en el primer clasificado oficial a los Cuartos de Final. Por su parte, Rivera queda relegado a la espera de un milagro en la última jornada para intentar avanzar.



Serie C: Clásico del departamento y suspenso en la cima

En el duelo de «las colonias», Federación Colonia y Colonia repartieron puntos tras igualar 2-2. Este resultado fue música para los oídos de San José, que lidera la serie con 6 unidades. Ahora, las maragatas dependen de sí mismas: una victoria en su próximo compromiso les asegurará el pase directo a la fase eliminatoria.



Serie A: Río Negro alcanzó a Salto

En uno de los duelos más atractivos de la fecha, Río Negro se impuso con autoridad ante Salto** por 2-0. Los goles de Dahiana Cerrudo y Paulina Goro permitieron que las rionegrenses alcanzaran la línea de los 6 puntos, igualando a las salteñas en la cima, aunque Salto mantiene una leve ventaja en la diferencia de goles. Young, sin puntos, observa desde el fondo.



Tablas de Posiciones al Instante

Serie Líder Puntos Escolta Puntos A Salto 6 (+2) Río Negro 6 (+1) B Durazno 6 (+5) Carmelo 4 (-1) C San José 6 (+7) Colonia 4 (-4) D Treinta y Tres 6 (+7) Rocha 4 (0) E Cerro Largo 9 (+6) Rivera 3 (-2)

«Corte visible y dos dientes rotos»: La denuncia pública desde una diputada: ¿omisión de asistencia?

«Hoy una mamá me escribió desesperada por una situación gravísima ocurrida en un encuentro de la Liga Salteña de Fútbol.

Su hijo, jugador de la selección de Mercedes, recibió un fuerte golpe en la cara: corte visible y dos dientes rotos.

Lo que dijo fue que:

No había ambulancia en el estadio.

Lo trasladaron al hospital y no fue atendido.

Fue derivado a una mutualista y tampoco recibió atención. Ante esta falta total de respuesta, la madre tuvo que llevárselo por sus propios medios a su ciudad, con dolor, lesionado y sin asistencia.

Esto es inaceptable. ¿Dónde están los protocolos?

¿Dónde está la responsabilidad de los organizadores?

¿Dónde está el sistema de salud cuando más se lo necesita?

Primero lo humano. Siempre.

Voy a tomar cartas en el asunto y exigir explicaciones formales a quienes corresponda. Estas situaciones no pueden seguir ocurriendo.

Los responsables tienen que hacerse cargo.

Natalia Pigurina

Diputada suplente –

Identidad Soberana

«Coti», siempre…

Ocurrió antes del inicio del partido que protagonizaron el sábado a la noche en el Parque Ernesto Dickinson, Salto y Maldonado por la primera final del Campeonato del Interior. El ingreso de CARLOS EDUARDO REGUEIRA, para depositar la copa ganada por Salto, a manera de símbolo de este tiempo vigente, donde una vez más está en juego. Justicia en la distinción para el «Coti», quien fue Campeón del Interior por dos veces: primero en el 2015 con Ramón Walter Rivas en la Dirección Técnica y en el 2020, turno mediante de Jorge Ariel Noboa en el mando. De lo que no hay dudas: el «Coti» es parte imborrable y para siempre de esas historias campeonas.

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