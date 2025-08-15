back to top
Asamblea vecinal en Colonia 18 de Julio para elegir nuevas autoridades

Diario EL PUEBLO digital
Vecinos se reunirán en la Capilla Virgen de los Treinta y Tres Orientales para definir la nueva Comisión Vecinal.

La Colonia 18 de Julio convoca a todos sus vecinos a participar de una asamblea general con el objetivo de elegir a las nuevas autoridades de la Comisión Vecinal. La reunión se realizará el miércoles 20 de agosto, a las 16:00 horas, en la Capilla Virgen de los Treinta y Tres Orientales, ubicada en la esquina de Avenida Río Grande y Pablo William.

Desde la organización destacaron que la participación de los vecinos es clave para fortalecer la comunidad y trabajar en conjunto por el bienestar del barrio. Será una oportunidad para definir quiénes estarán al frente de los proyectos y gestiones en los próximos años.

La invitación es abierta y se espera contar con una amplia concurrencia. “Tu voz y tu voto son importantes”, señalaron los convocantes.

