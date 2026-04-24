ASALTO VIOLENTO EN COMERCIO: GOLPEÓ A UNA VÍCTIMA Y HUYÓ EN MOTO

Personal policial concurrió a un comercio ubicado en barrio Malvasio tras registrarse una rapiña de carácter violento.

Infografía generada con Gemini AI para EL PUEBLO

En el lugar se entrevistó a las víctimas, dos jóvenes de 27 y 25 años, quienes manifestaron que un masculino ingresó al local utilizando casco y, mediante amenazas con un arma de fuego, exigió la recaudación de la caja. Durante el asalto, el autor le propinó un golpe en la cabeza a una de las víctimas.

El delincuente logró apoderarse de aproximadamente $U10.000 (diez mil pesos uruguayos) y se dio a la fuga. Según lo aportado, en el exterior lo aguardaba otro masculino a bordo de una moto tipo Zanella Sapucai, la cual carecía de chapa matrícula.

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Efectivos policiales realizaron amplias recorridas en la zona, sin lograr ubicar a los responsables. Fiscalía fue informada y se continúa trabajando en el esclarecimiento del hecho.

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