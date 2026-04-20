Articulación institucional contra el bullying infantil

Articulación institucional para abordar el bullying y cuidar a la infancia

El Gobierno de Salto, a través del área de Desarrollo Social, junto al Centro Bullying Salto y la Dirección Departamental de Salud, presentaron una serie de actividades orientadas a sensibilizar a la comunidad sobre el acoso escolar y promover la prevención, con foco en la infancia y la adolescencia.

En representación del Gobierno departamental, Hoover Rosa destacó la importancia de visibilizar esta problemática y subrayó que “es un tema que hay que tratarlo, no mirar para el costado”, remarcando además que desde el Gobierno departamental se viene trabajando en una agenda conjunta con el Centro Bullying para fortalecer las acciones en territorio y avanzar en la creación de un espacio físico de atención para la ciudadanía.

Por su parte, el director departamental de Salud, Dr. Luis Rodríguez, señaló que el bullying es un fenómeno de larga data y que se encuentra directamente vinculado a dos ejes estratégicos del Ministerio de Salud Pública: la salud mental y la atención a la infancia y adolescencia. En ese sentido, enfatizó la necesidad de abordar el tema de forma comunitaria y preventiva, advirtiendo sobre sus consecuencias, como la ansiedad, la depresión y otras problemáticas asociadas.

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Desde el Centro Bullying Salto, su referente Ingrid Figueroa informó que las actividades se desarrollarán en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil (25 de abril) y culminarán el 2 de mayo, en el Día Mundial de la Lucha contra el Bullying.

El cronograma incluye:

Jueves 23 de abril, 14:00 horas – Plaza de los Treinta y Tres: jornada de sensibilización con actividades recreativas, juegos y participación de diversas instituciones.

Jueves 30 de abril, 19:30 horas – Teatro Larrañaga: instancia dirigida especialmente a adultos referentes, docentes y público en general, que incluirá la proyección de la película Vidas Oscuras, basada en hechos reales.

Sábado 2 de mayo: jornada deportiva con una carrera 5K abierta a todo público, con largada y llegada en Espacio Puerto.

Figueroa destacó que estas acciones buscan “marcar un precedente en la sensibilización y concientización sobre el bullying”, invitando a toda la comunidad a participar activamente de las propuestas.

Las instituciones organizadoras coincidieron en que el abordaje del acoso escolar requiere el compromiso de toda la sociedad, promoviendo la información, la prevención y el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes.

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