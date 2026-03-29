Artesanía, recuerdos y diversión: una parada imperdible en la Semana de la Cerveza

En el corazón de la Semana de la Cerveza, uno de los espacios que más llama la atención es el puesto de Gonzalo, un lugar donde los visitantes pueden llevarse mucho más que un simple recuerdo: piezas únicas, identidad local y momentos de entretenimiento.

Jarras con historia: piezas únicas e irrepetibles

El producto estrella del puesto es, sin dudas, la jarra conmemorativa de esta edición especial, que celebra los 100 años de Aníbal Zampallo. Cada una de estas jarras es elaborada por un artesano montevideano, el único dedicado a este tipo de trabajo.

Lo que las hace realmente especiales es su carácter único: no hay dos iguales. Cada jarra presenta diferencias en color, diseño y terminación, convirtiéndose en una pieza exclusiva. Quien adquiere una, se lleva no solo un objeto, sino una historia distinta en sus manos. Su valor es de 1800 pesos, reflejando tanto su calidad artesanal como su singularidad.

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Vasos accesibles y llenos de identidad

Para quienes buscan una opción más accesible, el puesto también ofrece vasos a tan solo 50 pesos. Disponibles en cinco colores, estos artículos destacan por sus diseños vinculados a la ciudad, incluyendo referencias a las termas y al teatro Florencio Sánchez.

Entre la variedad, algunos colores captan especialmente la atención, como el negro con detalles icónicos o el rosa, que suma un toque diferente y llamativo.

Juegos para compartir y disfrutar

Además de los productos, el espacio invita a la interacción. Gonzalo ofrece juegos de mesa simples, como el clásico tateti, pensados para el entretenimiento de los visitantes.

Por ahora, estos juegos son una propuesta de ocio, pero no se descarta que en el futuro puedan incorporar premios. La idea es clara: generar un ambiente distendido donde las personas no solo compren, sino también se diviertan y compartan un momento.

Un recuerdo de la ciudad

Más allá de los productos, la propuesta apunta a algo más profundo: que cada visitante se lleve un recuerdo significativo de la ciudad. Ya sea una jarra única, un vaso colorido o simplemente una experiencia divertida, el puesto de Gonzalo se consolida como una parada obligatoria dentro del evento.

La invitación está abierta: recorrer, disfrutar y encontrar ese objeto especial que mantenga viva la memoria de la fiesta.

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