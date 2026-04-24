Arsenal inaugura vestuarios y recibe a Ceibal

Ante Ceibal, con los vestuarios nuevos y una copa demasiado especial: Arsenal abre la cancha…¡y aquí están ellos!

El Atlético Arsenal se prepara para vivir una jornada que quedará grabada en su historia institucional. Este domingo, el «Verde» de la calle Agraciada no solo sumará minutos de fútbol de cara a la competencia oficial, sino que abrirá las puertas de su complejo para celebrar un crecimiento más, de este su tiempo.

La cita, denominada Copa «Carlos Texo», servirá como el marco ideal para la inauguración oficial de

la nueva zona de vestuarios. Esta obra representa un salto de calidad en la infraestructura del club, brindando comodidades de primer nivel tanto para los planteles locales como para las delegaciones visitantes que lleguen hasta el predio sobre la Costanera Norte y Apolón.



PARA TODA LA FAMILIA

El evento comenzará a las 14:00 horas con un fuerte componente social y emotivo. El club realizará la presentación oficial de todos sus planteles, permitiendo que los socios e hinchas conozcan a los protagonistas que defenderán la camiseta de la «Doble A» en las distintas categorías de la Liga Salteña de Fútbol.

El plato fuerte futbolístico llegará a las 15:30 horas, cuando ruede la pelota en el amistoso de preparación frente a Ceibal, el equipo que este año vuelve a ser dirigido por Martín Barreto. Será una prueba válida para ambos equipos, que buscan ajustar piezas de cara a una temporada que promete ser altamente competitiva. En el caso de Arsenal, el segundo año de Richard Requelme en la orientación técnica.

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ESE TODO PARA SABER

La directiva ha dispuesto una organización detallada para asegurar el orden y la comodidad de los asistentes:

La entrada tendrá un valor general de $100 , mientras que los menores de 12 años podrán ingresar de forma gratuita.

Quienes adquieran su entrada por el sector de Arsenal participarán en el sorteo de la nueva camiseta oficial, una de las grandes novedades de la tarde.

Habrá servicio de cantina con venta de bebidas y comestibles durante toda la jornada.



LOS PUNTOS DE INGRESO

Hinchada de Arsenal: Acceso por Costanera Norte.

Hinchada de Ceibal: Acceso por Av. Apolón.

Más allá del resultado deportivo, el domingo será un día de balance positivo para Arsenal, que sigue consolidando su proyecto deportivo con obras tangibles y el respaldo de su masa social. Una fiesta del fútbol salteño que promete emociones desde temprano. Y con Arsenal y Ceibal jugando bien que valdrá la pena.

Maximiliano Summers, el Gerente Deportivo con EL PUEBLO: «No saltear etapas cuando un proyecto es abarcador»

Fue aquel punto de partida. Cuando la Comisión Directiva de Arsenal se propuso desandar la idea. La idea que se volvió proyecto. Pero nada de concederle demasiado vuelo a la teoría, porque después de todo el valor de la práctica es un valor en sí mismo.

Desde lo social a lo deportivo. Pero desde el abajo también, con las divisiones juveniles para descubrir su propio radio de acción y que la fusionada suma con el Salto Rowing Club ambientara la continuidad de los niños, ya más después en tiempos de adolescencia.

Es concreto que en Arsenal, el espacio es fértil para los estímulos colectivos. Con «Juanjo» Guarino en la presidencia y con MAXIMILIANO SUMMERS en el rol de Gerente Deportivo, para que lo creíble resulte útil y lo útil, potencie esa generosa misión de creer.

«Lo que vamos a vivir el domingo es parte de lo que buscamos. Una presencia afianzada de Arsenal en los niveles posibles. El complejo disponible, lo relativo a los vestuarios, lo que supone la mejor funcionalidad y en el plano deportivo, las presentaciones de los planteles y la ilusión que sostenemos con respecto al equipo de Primera División. Arsenal jugando en la Divisional «A» no solo es un prestigio para la institución, sino una responsabilidad de respuesta. En la edición pasada fuimos uno de los ocho mejores.

Dejamos una huella a favor. Se hará necesario establecer un repunte con respecto al año pasado en el Campeonato Salteño, donde la merma existió con respecto al Torneo de OFI.

Todo al fin de cuentas se enmarca en un proyecto que es abarcador y entonces la clave pasa por no saltear etapas. A nivel directriz bien que se sabe lo que se pretende, pero otro aspecto no es menor: que quienes nos manejamos en las distintas áreas del club, no hagamos menos que sintetizar el mismo fin. Lo del complejo no es casualidad, tampoco el vestuario, tampoco el mejoramiento en divisiones juveniles, tampoco la búsqueda de un estilo en común a la hora de jugar. Por eso hablamos de un todo a favor. De ese todo en el que creemos»

La afección cardíaca de un árbitro:»No puedo creer loque me está pasando»

El árbitro Floridense Fernando Martínez diálogo con «Solo Deportes», contándonos del difícil momento que atraviesa: » Es complicado , no puedo creer que esté pasando por este momento, viaje el domingo pasado a Durazno con los compañeros para hacer las pruebas evaluatorias de OFI.

Realicé el Teórico me fue bien pero no pude realizar la física. Resulta que en los chequeos médicos que me hice, apareció una posible afección cardíaca, jueves y viernes estaré en Montevideo para saber si es así o que sea una falsa alarma. Estoy muy preocupado, me limitaron la actividad física y no sé si volveré a arbitrar, esto produciría un cambio en mi vida que a esta altura no esperaba. Vamos a tener fé, nunca sentí nada, pero los chequeos médicos mostraron algo, es muy preocupante y triste» nos agrego Fernando»

«Solo Deportes» de Florida, con la Dirección General de AMILCAR CAULA, recogió la palabra de uno de los mejores árbitros del Interior. Fernando Martínez lo es. No pocas veces controló partidos en Salto. Su marcada regularidad siempre. Ahora le sucede esto qué le sucede. Los chequeos médicos sirven para esto. A veces para descubrir lo que tenemos….sin saber lo que tenemos.

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