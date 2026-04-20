Arreguin Ganó 10k en Paysandú

Florencia Arreguín ganó la primera fecha de La Heroica Corre en Paysandú, destacándose en 10K y liderando un circuito anual con pruebas de calle y trail.



Florencia Arreguín dando nuevamente que hablar en Paysandú, se quedó ayer por la mañana con la Primera Fecha de La Heroica Corre, circuito que recorrerá varios puntos del departamento en el año.

Esta primera etapa se recorrió desde el centro hasta la costanera sanducera en un gran trayecto, donde las distancias fueron de 5 y 10 kilómetros, se premia en la general a los 3 primeros y hasta el puesto 20 se suman puntos para la tabla general de las 4 fechas que se irán a disputar en el correr del año.

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Diario El Pueblo charló con la ganadora de la rama femenina en la 10K Florencia Arreguín que expresó: “Un circuito diferente a lo que se ve, bastante lindo porque se corrió por la ciudad y por parte de la costa. Me perdí, pero pude retomar el retorno y hasta bajé mi mejor marca, fue mi mejor tiempo”.

Además añadió Arreguín: “Venía con una lesión, venía bastante bajoneada, pero la verdad que el descanso que hice me ayudó bastante a retomar, anteriormente había corrido 5K y 10K sin lesionarme, pero hoy estoy muy feliz ante todo lo que me pasó pude pasarlo”,

Florencia, finalizó: “Tengo maratón en mayo, en Montevideo, y el campeonato de acá, de Paysandú. Lo diferente es esto, que son cuatro fechas y en el circuito hay dos carreras calle y dos carreras trail. La verdad que no me gusta trail, sinceramente, odio, pero vamos a hacer lo mejor posible por ganar el campeonato y vamos a seguir firmes”.

Próximas competencias del circuito de La Heroica Corre serán: Junio (fecha a confirmar, zona del velódromo sanducero, carrera de calle), setiembre (formato trail en Meseta de Artigas, fecha a confirmar) y noviembre (trail, en Termas de Guaviyú, fecha a confirmar) sólo para participar de lleno de manera completa se puede sólo faltar a una, así que invitamos a los que no participaron a poder (de estar interesados) y recorrer con deporte este fantástico departamento vecino.

Por más información, pueden encontrar en redes a la organización como Superate_uy en Instagram y por más detalles también en el WhatsApp 092956105, Facundo Faber uno de los jóvenes organizadores.

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