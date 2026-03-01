Arrancó Marzo y con nuevos precios en los combustibles

Diario EL PUEBLO
Días atrás el gobierno anunciaba la baja en el precio de los combustibles a partir de las 00:00 del día de hoy.

Combustibles

Los nuevos precios son:

CombustiblePrecio anterior (pesos)Nuevo precio (pesos)Variación32%
Nafta Súper 95$77,79 por litro$76,88 por litro-$0,91$52,28
Nafta Premium 97$80,30 por litro$79,40 por litro-$0,90$53,92
Gasoil 50-S$49,77 por litro$47,32 por litro-$2,45no aplica
Gasoil 10-S$56,77 por litro$54,32 por litro-$2,45no aplica
Supergás$88,46 por kilogramo$88,46 por kilogramoSin cambios

