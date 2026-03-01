Arrancó Marzo y con nuevos precios en los combustibles

Días atrás el gobierno anunciaba la baja en el precio de los combustibles a partir de las 00:00 del día de hoy.
Los nuevos precios son:
|Combustible
|Precio anterior (pesos)
|Nuevo precio (pesos)
|Variación
|32%
|Nafta Súper 95
|$77,79 por litro
|$76,88 por litro
|-$0,91
|$52,28
|Nafta Premium 97
|$80,30 por litro
|$79,40 por litro
|-$0,90
|$53,92
|Gasoil 50-S
|$49,77 por litro
|$47,32 por litro
|-$2,45
|no aplica
|Gasoil 10-S
|$56,77 por litro
|$54,32 por litro
|-$2,45
|no aplica
|Supergás
|$88,46 por kilogramo
|$88,46 por kilogramo
|Sin cambios
|—
