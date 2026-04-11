Arranca el Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2026

Este fin de semana comienza el Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2026 con partidos en distintas canchas de la ciudad y el debut de las categorías formativas.
El Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2026 comenzará este fin de semana, dando inicio a una nueva temporada marcada por la expectativa, la alegría y el protagonismo de los más pequeños en las distintas categorías formativas.
La Liga Salteña de Baby Fútbol, organizadora del certamen, definió canchas, horarios y cruces luego de las reuniones previas en las que se ajustaron los aspectos logísticos necesarios para el normal desarrollo de la competencia. De esta manera, quedó todo pronto para que la pelota comience a rodar en los distintos escenarios de la ciudad.
Uno de los hechos destacados de la primera fecha será la jornada histórica para Dublín Central, donde debutarán los más pequeños en una programación que abrirá oficialmente la actividad de la temporada.
La puesta en marcha del torneo representa, una vez más, una verdadera fiesta del deporte infantil, con clubes, familias y jugadores preparados para vivir una nueva edición del campeonato salteño.
Programa de partidos – L.S.B.F. 2026
Campeonato Salteño
Programa de partidos – L.S.B.F. 2026
Campeonato Salteño
Dublín Central vs Peñarol Gladiadores
Cancha: Dublín
Cancha 1
|Hora
|Categoría
|15:00
|12
|16:10
|11
|17:20
|10
Cancha 2
|Hora
|Categoría
|15:00
|7
|15:50
|6
|16:40
|9
Liga Agraria vs River Plate
Cancha: Liga Agraria
|Hora
|Categoría
|15:00
|8
|16:00
|9
|17:00
|6
|17:50
|7
|18:40
|10
|19:40
|11
|20:50
|12
Cerro vs Sol de América
Cancha: Liga Salteña
|Hora
|Categoría
|15:00
|8
|16:00
|9
|17:00
|6
|17:50
|10
|18:50
|11
|20:00
|12
Universitario vs Tigre
Cancha: Universitario
|Hora
|Categoría
|15:00
|6
|15:50
|7
|16:40
|10
|17:40
|11
|18:50
|12
Saladero vs Ferro Carril
Cancha: Saladero
|Hora
|Categoría
|16:00
|8
|16:00
|9
|17:00
|7
|17:50
|10
|18:50
|11
|20:00
|12
Hindú vs Almagro
Cancha: Hindú
|Hora
|Categoría
|15:00
|9
|16:00
|7
|16:50
|10
|17:50
|11
|19:00
|12
Peñarol vs Salto Nuevo
Cancha: Peñarol
|Hora
|Categoría
|15:00
|6
|16:00
|9
|17:00
|11
|17:50
|12
|18:40
|8
|19:40
|7
|20:50
|10
Salto Uruguay vs Libertad
Cancha: Salto Uruguay
|Hora
|Categoría
|15:00
|11
|16:10
|9
|17:10
|8
|18:10
|12
CEIBAL vs Remeros
Cancha: CEIBAL
|Hora
|Categoría
|15:00
|8
|16:00
|9
|17:00
|6
|17:50
|7
|18:40
|10
|19:40
|11
|20:50
|12
Deportivo Artigas vs Nacional
Cancha: Dep. Artigas
|Hora
|Categoría
|15:00
|7
|15:50
|6
|16:40
|9
|17:40
|8
|18:40
|10
|19:40
|12
Chaná vs La Blanqueada
Cancha: Chaná
|Hora
|Categoría
|15:00
|8
|16:00
|9
|17:00
|6
|17:50
|7
|18:40
|10
|19:40
|11
|20:50
|12
Salto Rowing vs Progreso
Cancha: Salto Rowing
|Hora
|Categoría
|15:00
|8
|16:00
|9
|17:00
|6
|17:50
|7
|18:40
|10
|19:40
|11
|20:50
|12
Martes – Sportivo Rodó vs Sud América
Cancha: Liga Salteña
|Hora
|Categoría
|18:30
|6
|19:20
|7
|20:10
|12
Miércoles – Sportivo Rodó vs Sud América
Cancha: Liga Salteña
|Hora
|Categoría
|18:30
|9
|19:30
|10
|20:30
|11