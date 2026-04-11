Arranca el Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2026

Marcelo Galarza
Por Marcelo Galarza
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Este fin de semana comienza el Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2026 con partidos en distintas canchas de la ciudad y el debut de las categorías formativas.

El Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2026 comenzará este fin de semana, dando inicio a una nueva temporada marcada por la expectativa, la alegría y el protagonismo de los más pequeños en las distintas categorías formativas.

La Liga Salteña de Baby Fútbol, organizadora del certamen, definió canchas, horarios y cruces luego de las reuniones previas en las que se ajustaron los aspectos logísticos necesarios para el normal desarrollo de la competencia. De esta manera, quedó todo pronto para que la pelota comience a rodar en los distintos escenarios de la ciudad.

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Uno de los hechos destacados de la primera fecha será la jornada histórica para Dublín Central, donde debutarán los más pequeños en una programación que abrirá oficialmente la actividad de la temporada.

La puesta en marcha del torneo representa, una vez más, una verdadera fiesta del deporte infantil, con clubes, familias y jugadores preparados para vivir una nueva edición del campeonato salteño.

Programa de partidos – L.S.B.F. 2026
Campeonato Salteño

Programa de partidos – L.S.B.F. 2026

Campeonato Salteño

Dublín Central vs Peñarol Gladiadores

Cancha: Dublín

Cancha 1

HoraCategoría
15:0012
16:1011
17:2010

Cancha 2

HoraCategoría
15:007
15:506
16:409

Liga Agraria vs River Plate

Cancha: Liga Agraria

HoraCategoría
15:008
16:009
17:006
17:507
18:4010
19:4011
20:5012

Cerro vs Sol de América

Cancha: Liga Salteña

HoraCategoría
15:008
16:009
17:006
17:5010
18:5011
20:0012

Universitario vs Tigre

Cancha: Universitario

HoraCategoría
15:006
15:507
16:4010
17:4011
18:5012

Saladero vs Ferro Carril

Cancha: Saladero

HoraCategoría
16:008
16:009
17:007
17:5010
18:5011
20:0012

Hindú vs Almagro

Cancha: Hindú

HoraCategoría
15:009
16:007
16:5010
17:5011
19:0012

Peñarol vs Salto Nuevo

Cancha: Peñarol

HoraCategoría
15:006
16:009
17:0011
17:5012
18:408
19:407
20:5010

Salto Uruguay vs Libertad

Cancha: Salto Uruguay

HoraCategoría
15:0011
16:109
17:108
18:1012

CEIBAL vs Remeros

Cancha: CEIBAL

HoraCategoría
15:008
16:009
17:006
17:507
18:4010
19:4011
20:5012

Deportivo Artigas vs Nacional

Cancha: Dep. Artigas

HoraCategoría
15:007
15:506
16:409
17:408
18:4010
19:4012

Chaná vs La Blanqueada

Cancha: Chaná

HoraCategoría
15:008
16:009
17:006
17:507
18:4010
19:4011
20:5012

Salto Rowing vs Progreso

Cancha: Salto Rowing

HoraCategoría
15:008
16:009
17:006
17:507
18:4010
19:4011
20:5012

Martes – Sportivo Rodó vs Sud América

Cancha: Liga Salteña

HoraCategoría
18:306
19:207
20:1012

Miércoles – Sportivo Rodó vs Sud América

Cancha: Liga Salteña

HoraCategoría
18:309
19:3010
20:3011
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