Arranca el Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2026

Este fin de semana comienza el Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2026 con partidos en distintas canchas de la ciudad y el debut de las categorías formativas.

El Campeonato Salteño de Baby Fútbol 2026 comenzará este fin de semana, dando inicio a una nueva temporada marcada por la expectativa, la alegría y el protagonismo de los más pequeños en las distintas categorías formativas.

La Liga Salteña de Baby Fútbol, organizadora del certamen, definió canchas, horarios y cruces luego de las reuniones previas en las que se ajustaron los aspectos logísticos necesarios para el normal desarrollo de la competencia. De esta manera, quedó todo pronto para que la pelota comience a rodar en los distintos escenarios de la ciudad.

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Uno de los hechos destacados de la primera fecha será la jornada histórica para Dublín Central, donde debutarán los más pequeños en una programación que abrirá oficialmente la actividad de la temporada.

La puesta en marcha del torneo representa, una vez más, una verdadera fiesta del deporte infantil, con clubes, familias y jugadores preparados para vivir una nueva edición del campeonato salteño.

Programa de partidos – L.S.B.F. 2026

Campeonato Salteño

Programa de partidos – L.S.B.F. 2026

Campeonato Salteño

Dublín Central vs Peñarol Gladiadores

Cancha: Dublín

Cancha 1

Hora Categoría 15:00 12 16:10 11 17:20 10

Cancha 2

Hora Categoría 15:00 7 15:50 6 16:40 9

Liga Agraria vs River Plate

Cancha: Liga Agraria

Hora Categoría 15:00 8 16:00 9 17:00 6 17:50 7 18:40 10 19:40 11 20:50 12

Cerro vs Sol de América

Cancha: Liga Salteña

Hora Categoría 15:00 8 16:00 9 17:00 6 17:50 10 18:50 11 20:00 12

Universitario vs Tigre

Cancha: Universitario

Hora Categoría 15:00 6 15:50 7 16:40 10 17:40 11 18:50 12

Saladero vs Ferro Carril

Cancha: Saladero

Hora Categoría 16:00 8 16:00 9 17:00 7 17:50 10 18:50 11 20:00 12

Hindú vs Almagro

Cancha: Hindú

Hora Categoría 15:00 9 16:00 7 16:50 10 17:50 11 19:00 12

Peñarol vs Salto Nuevo

Cancha: Peñarol

Hora Categoría 15:00 6 16:00 9 17:00 11 17:50 12 18:40 8 19:40 7 20:50 10

Salto Uruguay vs Libertad

Cancha: Salto Uruguay

Hora Categoría 15:00 11 16:10 9 17:10 8 18:10 12

CEIBAL vs Remeros

Cancha: CEIBAL

Hora Categoría 15:00 8 16:00 9 17:00 6 17:50 7 18:40 10 19:40 11 20:50 12

Deportivo Artigas vs Nacional

Cancha: Dep. Artigas

Hora Categoría 15:00 7 15:50 6 16:40 9 17:40 8 18:40 10 19:40 12

Chaná vs La Blanqueada

Cancha: Chaná

Hora Categoría 15:00 8 16:00 9 17:00 6 17:50 7 18:40 10 19:40 11 20:50 12

Salto Rowing vs Progreso

Cancha: Salto Rowing

Hora Categoría 15:00 8 16:00 9 17:00 6 17:50 7 18:40 10 19:40 11 20:50 12

Martes – Sportivo Rodó vs Sud América

Cancha: Liga Salteña

Hora Categoría 18:30 6 19:20 7 20:10 12

Miércoles – Sportivo Rodó vs Sud América

Cancha: Liga Salteña

Hora Categoría 18:30 9 19:30 10 20:30 11

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