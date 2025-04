Arim en la mira de Bianchi: bacán para veranear en Solís, lumpen para pagar a Primaria

- espacio publicitario -

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, respondió este lunes a los cuestionamientos sobre su casa de veraneo en el balneario Solís, luego de que se informara que no está regularizada ante la Dirección Nacional de Catastro y, por tanto, no tributa el Impuesto de Primaria.

Previo a una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, Arim publicó un breve comunicado en su cuenta de X.

“En el año 2011 compré un terreno baldío en el balneario Solís, Maldonado, tal cual surge de la escritura de compraventa. En el año 2015 comencé la construcción de la casa, con el correspondiente permiso de construcción de la Intendencia de Maldonado y el BPS”.

Afirmó que realizó todos los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) y está al día con el pago de los tributos, pero aclaró que la vivienda no tiene final de obra debido a “defectos constructivos”, como filtraciones y problemas estructurales, lo que —según su criterio— justifica no haber iniciado el trámite ante Catastro.

Ya en rueda de prensa, fue enfático: “No se colocó ni una piedra ni se hizo un pozo sin antes generar las autorizaciones correspondientes ante la Intendencia de Maldonado y el BPS”. Agregó que incluso hubo inspecciones del BPS que constataron el cumplimiento de las etapas de obra, y que el trámite de final de obra será iniciado una vez que culminen las reparaciones pendientes.

Consultado por la prensa, aclaró que no piensa renunciar y que conversará con el presidente Orsi cuando lo considere oportuno. También aseguró que no encuentra razones para una autocrítica, ya que “nunca se hizo un paso en negro” en la construcción.

Bianchi cuestionó las excusas y habló de evasión encubierta

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi reaccionó con dureza a las explicaciones de Arim. “Lo que más me molesta son las excusas, porque no está diciendo la verdad”, afirmó en rueda de prensa en el Parlamento.

Según Bianchi, el jerarca “debió haber regularizado las construcciones hace diez años” para que la vivienda figurara con su valor real ante Catastro. “Entonces tenía un monto imponible para pagar Impuesto de Primaria y una contribución adecuada”, dijo.

Apuntó también al contraste entre el discurso público de Arim y su actuación privada: “Para quien nos rezongó sistemáticamente porque no le damos plata suficiente a la Udelar, evadir impuestos no es un buen mensaje”.

Aunque aclaró que el caso no es comparable con el de Cecilia Cairo, exministra de Vivienda que renunció por no declarar su vivienda ante Catastro, Bianchi sostuvo que el problema radica en que Arim “subestima a la población” con su respuesta. “Claro, si no se declaran las obras, se paga muchísimo menos”, concluyó.

