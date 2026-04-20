Área de Vivienda convoca por realojo del asentamiento La Amarilla

El Área de Vivienda cita a las siguientes personas a presentarse en Casa de Gobierno (Uruguay 202), el martes 21 de abril a las 18:30 horas, en el marco del realojo del asentamiento La Amarilla:

  • Liliana Loreley Sosa Rodriguez 461-4
  • Lorena Jaqueline Oxandabarat Erburo 329-7
  • Lucia Gabriela Ferrón Ferrón 262-3
  • Lucrecia Yaquelin Moreira Silveira 150-5
  • Magdalena Janet Da Silva Silva 363-3
  • Marcela Gabriela García Fagundez 508-7
  • Marcelo Gabriel Cruz Farias 467-1
  • Marcelo Correa Correa 244-2
  • Maria Camila Olivera Piegas 478-8
  • Maria Gisselle Roza Roza 379-1
  • Maria Hilda Ribeiro Cicimbra 953-5
  • María Betania Lentenelli Acosta 966-7
  • María Eugenia Silva Bueno 180-6
  • Maria Laura Pereira Rodriguez 913-5
  • Maria Emilia Acosta Priario 432-9
  • María Griselda González Villaisan 433-7
  • Mary Isabel La Cruz Pedrozo 275-4
  • Mary Rosalía González Fagundez 279-2
  • Mary Loreley Moreira Lafuente 039-5
  • Milagros Daiana Bueno Alves 690-7
  • Natalia Gómez Nuñez 716-2
  • Natalia Soledad La Cruz Pedrozo 837-9
  • Natalia Melina Abreo González 310-2
  • Néstor Ariel Araujo Lentenelli 678-2
  • Nury Esther Martínez Peraza 173-7
  • Pamela Guadalupe Rosa La Cruz 233-4
  • Patricia Evelin Correa Correa 406-2
  • Patricia Magalí Rosa La Cruz 235-6
  • Ricardo Moreira Lima 470-8
  • Robinson Luciano Silva Correa 777-8
  • Sandra Karina Rivero Alvez 475-9
  • Stefanie Antonella Martinez Gonzalez 035-7
  • Tony Bladimir Peralta Martinez 839-7
  • Valentina Forrisi 704-4
  • Vicente German Correa Correa 409-0
  • Victoria Isabel Alpuy Nuñez 691-8
  • Victoria Yovanna Figueredo Echague 374-1
  • Wilson Raúl Peruchena Lencini 191-6
  • Yesica Paola Ortelli Maidana 660-2
  • Zulma Esther Garcia Gomila 602-2
  • Zulma Paola Monzón Valdez 219-8
