Árbitros salteños aptos para partidos de OFI

En Durazno salvaron las pruebas y están a la orden

Salto vuelve a posicionarse con fuerza en el mapa arbitral del interior. El pasado fin de semana, en Durazno, se desarrollaron las pruebas teóricas y físicas impulsadas por la Organización del Fútbol del Interior, instancia clave para determinar qué jueces quedan habilitados para dirigir en competencias nacionales.

Los árbitros salteños que lograron superar estas exigencias quedaron oficialmente aptos para ser tenidos en cuenta en futuras designaciones, lo que representa un paso importante tanto a nivel individual como colectivo. No se trata solo de aprobar una evaluación, sino de sostener un estándar que exige preparación constante, disciplina y conocimiento del reglamento.

Este resultado vuelve a colocar a Salto en un sitio de relevancia dentro de la órbita de OFI, reafirmando su tradición en la formación de árbitros competitivos. Además, abre la puerta para que varios de ellos puedan tener continuidad en torneos de alcance nacional, donde la visibilidad y la exigencia son mayores.

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En definitiva, es una señal positiva para el fútbol salteño, que no solo destaca por sus jugadores y selecciones, sino también por contar con árbitros capacitados para responder a la altura de las competencias más importantes del interior.

Los nombres;

Los Árbitros que rindieron la prueba de OFI y representan a Salto Capital (Centrales Categorizados y Árbitros centrales en proyección) en Durazno el dia Domingo 19 de abril, salvando las pruebas Teóricas y Físicas: Mauro Melo, Alexander Moreno, Sebastián Hernández, Matías Fagundez y Diddier Cuello, habilitándolos a participar en en el Campeonato de Clubes de OFI 2026, devolviéndole a Salto poco a poco el referato que años atrás supo tener, que sea visto de muy buena manera por el colegio de turno y está juventud tenga andamiento en el fútbol local para así seguir progresando.

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